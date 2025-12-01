Anne Hathaway en ‘Mother Mary’; Así luce el primer póster oficial de la película original de A24

A unas horas de que el primer tráiler oficial de la nueva película de Anne Hathaway ‘Mother Mary’ vea la luz, la productora nos ha regalado el primer póster oficial. Y es que la esperadísima película de David Lowery promete ser un “melodrama pop épico”. Te dejamos todo lo que sabemos sobre ella.

¿De qué va ‘Mother Mary’ con Anne Hathaway?

De acuerdo a las primeras premicias, se dice que ‘Mother Mary’ sigue la intensa y compleja relación entre una icónica estrella de la música pop y una visionaria diseñadora de moda. Anne Hathaway, se mete en la piel de la música, mientras que la talentosa Michaela Coel interpreta a la diseñadora. Juntas, se embarcarán en una especie de viaje creativo y personal que A24 sabe plasmar como nadie.

El elenco se completa con nombres que nos encantan, como Hunter Schafer y la multifacética FKA Twigs. Y, mucha atención a la banda sonora, porque promete ser un personaje más, con música original creada por Jack Antonoff y Charli XCX. Así que se viene un soundtrack de ensueño.

Anne Hathaway Mother Mary Ampliar

Un póster digno de A24 con Anne Hathaway

Ahora sí, hablemos del póster. Y es que no es solo una imagen; es una declaración de intenciones, muy al estilo de A24.

La primera impresión nos revela una estética minimalista pero cargada de simbolismo, una dualidad que el director David Lowery maneja a la perfección.

La imagen nos muestra colores suaves pero intensos, mostrando la vulnerabilidad de los personajes, muy artística y casi religiosa. Y claro, no es de sorprenderse que se mezclen elementos sacros y profanos que muestran la realidad de la industria musical.

Asimismo, el póster tanto de Anne Hathaway como de Michaela Coel destaca sus rostros, mostrando la conexión entre los personajes y el drama que seguramente veremos para ‘Mother Mary’.

Anne Hathaway Mother Mary A24 Ampliar

¿Qué veremos en el tráiler de ‘Mother Mary’?

Con este primer vistazo al arte de ‘Mother Mary’, la expectativa por el tráiler de mañana está por las nubes. Sin duda, A24 sabe cómo construir el hype, y este póster es solo el inicio de lo que promete ser una experiencia cinematográfica profunda, visualmente impactante y, por supuesto, con una banda sonora inolvidable.

Estaremos atentos para desmenuzar cada detalle del tráiler.