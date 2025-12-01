No son las políticas de Trump, es la incertidumbre jurídica la que aleja el capital

La incertidumbre económica ha condicionado la contratación de personal en las empresas y aunque el componente humano sigue teniendo preponderancia, 7 de cada 10 empresas sí van a invertir en tecnología. / Javier Ghersi

Aunque la incertidumbre económica generada por las políticas emprendidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado preocupación en las empresas para nuevas contrataciones, la incertidumbre jurídica incide más en la confianza de los inversionistas, aseguró la presidenta de ManPower Group, Mónica Flores Barragán.

¿Cómo influye la incertidumbre en las decisiones de inversión?

“Pues sí es uno de los criterios que las empresas toman en cuenta para decidir en qué países van a poner su dinero, no está obligado porque tiene una gama de países donde invertir ¿en qué país va a invertir? En aquel que le dé mayor certeza de que su dinero va a estar seguro, de que no va haber cambios en los criterios de juicios y de reglamentación, que no va a haber cambios constitucionales un día sí y otro también”. — Mónica Flores Barragán

Por su parte, Alberto Alessi director general de ManPower Group para México, Centroamérica y El Caribe, optimista dijo que cerraremos el año con 150 a 250 mil nuevos empleos netos a pesar de los vaivenes políticos y económicos nacionales e internacionales como la revisión del TMEC.

Se estima un incremento en el empleo, sin embargo, hay letras chiquitas en esta cifra, pues en gran parte no se trata de nuevos empleos Ampliar

“Yo creo que van a venir más aranceles en algunos otros rubros, digamos, que hoy no están tasados en el en el en el tratado, deberíamos tener un año relativamente parecido a este, que significaría más, menos, neto, terminar cerrando el año como entre unos 150, 250 mil nuevos empleos netos”. — Alberto Alessi

El director general de ManPower Group para México, Centroamérica y El Caribe, dijo que esta tendencia positiva se dio gracias a la incorporación de las personas que estaban trabajando para plataformas digitales y que impactó de manera importante en las cifras de empleos registrados ante el IMSS, no creados, pero eso fue lo que compensó la tendencia decreciente que se venía arrastrando los dos primeros trimestres del año.

¿Invertirán las empresas en tecnología pese a la incertidumbre?

Por otro lado y de acuerdo con una encuesta realizada por Manpower Group, líder global en soluciones de capital humano, la incertidumbre económica ha condicionado la contratación de personal en las empresas y aunque el componente humano sigue teniendo preponderancia, 7 de cada 10 empresas sí van a invertir en tecnología.

Aunque se dijo y se reconoció que ni la automatización, ni la inteligencia artificial, pueden sustituir y mejorar las habilidades blandas clave del ser humano.

