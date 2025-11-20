NASA revela FOTOS inéditas del cometa 3I/ATLAS y adelanta la fecha de su paso cercano a la Tierra en diciembre 2025

Este miércoles, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio reveló las primeras imágenes del cometa 3I/ATLAS, el mismo que, desde que se supo de él, protagonizó rumores, especulaciones y teorías de todo tipo; aunque, en realidad, se trata de un objeto interestelar que atraviesa nuestro sistema solar.

Cometa 3I/ATLAS capturado por el Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA. Ampliar

¿Cómo capturó la NASA las imágenes del cometa 3I/ATLAS?

Las fotografías más cercanas provienen de Marte gracias a la cámara del Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO) que captó al cometa el pasado 3 de octubre, cuando el objeto pasó a 30.6 millones de kilómetros del planeta rojo. Sin embargo, el Orbitador de Atmósfera y Evolución de Materiales Volátiles (MAVEN) obtuvo material en luz ultravioleta, y hasta el rover Perseverance logró “echar un vistazo” desde la superficie marciana, detalló la NASA.

Imagen del cometa 3I/ATLAS capturada por la Misión PUNCH de la NASA. Ampliar

La agencia también compartió que varias misiones heliofísicas observaron regiones del cielo cercanas al Sol, permitiendo rastrear al cometa mientras pasaba detrás de la estrella ardiente desde la perspectiva terrestre.

Y, a la par, las naves espaciales Lucy y Psyche, ambas dedicadas a la exploración de asteroides, registraron al cometa en su trayectoria.

Cometa 3I/ATLAS capturada por la Misión Lucy de la NASA. Ampliar

¿Cuándo pasará el cometa 3I/ATLAS cerca de la Tierra?

De acuerdo con la NASA, 3I/ATLAS realizará su paso más cercano a la Tierra alrededor del 19 de diciembre, a una distancia de 274 millones de kilómetros. La agencia aseguró que continuará monitoreando el objeto conforme avanza por el sistema solar.

