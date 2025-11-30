Tiroteo en fiesta familiar en California deja 4 muertos y múltiples heridos; responsable del ataque continúa prófugo

Una balacera registrada la noche de este sábado durante una fiesta familiar al interior de un salón de eventos en California dejó al menos cuatro personas muertas y diez heridas alrededor de las 6 de la tarde, en la zona norte de Stockton, dentro del condado de San Joaquín, entre ellas niños y adultos, de acuerdo con autoridades locales.

Aunque las investigaciones continúan, la vocera de la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín, Heather Brent, señaló que los primeros indicios apuntan a que pudo tratarse de un ataque selectivo dentro del salón donde se realizaba la reunión.

El lugar de los hechos continúa activo y los agentes están trabajando para obtener más detalles. La información aún se está confirmando y se publicará a medida que esté disponible. — Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín.

¿Quiénes son las víctimas del tiroteo en California?

De acuerdo con Michele Padilla, integrante del Consejo Municipal de Stockton, las víctimas tienen entre 8 y 22 años de edad, las autoridades no han revelado los nombres.

***INFORMATIONAL UPDATE***



SAN JOAQUIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE



Shortly before 6:00 p.m., our dispatch center received reports of a shooting that occurred near the 1900 block of Lucile Avenue in Stockton. We can confirm at this time that approximately 14 individuals were struck…

¿Ya identificaron al responsable del ataque?

La policía informó que el responsable continúa prófugo.

A través de redes sociales, la Oficina del Sheriff indicó:

Instamos a cualquier persona que tenga información, grabaciones de video o que haya presenciado cualquier parte de este incidente a que se comunique de inmediato con la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín. — Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín.

¿Cuántos tiroteos masivos van en Estados Unidos durante 2024?

Según el periodista Hannah Park, de CNN, el caso suma a Stockton a la lista de comunidades afectadas por violencia armada en espacios públicos y privados. En lo que va del año, Estados Unidos registra al menos 380 tiroteos masivos, incluyendo ataques en escuelas, centros comerciales y reuniones sociales.

