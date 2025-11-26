Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos guardias heridos y Trump amenaza con represalia, lo que se sabe hasta ahora

Washington vuelve a encenderse este miércoles, dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados a unas cuadras de la Casa Blanca, mientras patrullaban cerca de la estación de metro Farragut West Station, en pleno centro de la capital. La zona fue asegurada de inmediato, autoridades acordonaron el perímetro y un sospechoso quedó detenido tras el ataque.

Las primeras versiones oficiales provocaron confusión. El gobernador de West Virginia afirmó que ambos guardias habían muerto, pero horas más tarde se retractó y reconoció que había “reportes contradictorios”. Hasta el momento, fuentes federales confirman que los soldados están hospitalizados con heridas graves, sin anuncio público de fallecimiento.

El tiroteo detonó una reacción inmediata de Donald Trump, quien se encontraba en Florida por el feriado de Acción de Gracias. El presidente condenó el ataque en redes sociales, calificó al agresor como “un animal” y advirtió que “pagará un precio muy alto”, y reiteró su respaldo a la Guardia Nacional y a todas las fuerzas de seguridad.

Por qué estalló esto en plena capital

La Guardia Nacional había sido desplegada en Washington desde agosto, como parte de la estrategia de Trump para reforzar la seguridad en ciudades gobernadas por demócratas. Actualmente se estima que alrededor de 2,200 guardias patrullaban la capital bajo un esquema de vigilancia preventiva. El ataque, ocurrido en una zona de intenso tráfico y oficinas federales, expuso la vulnerabilidad del gobierno. A pedido de Trump, el Pentágono ordenó movilizar 500 guardias adicionales a la capital, lo que reaviva el debate sobre militarización y papel de las fuerzas federales en tareas de seguridad interna.

Lo que se sabe y lo que sigue en duda

Confirmado: dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados; un sospechoso quedó detenido y el área fue asegurada.

Confirmado: los soldados permanecen hospitalizados con heridas graves; no existe confirmación oficial de fallecimiento.

Confirmado: Trump condenó el ataque y advirtió que el responsable “pagará un precio muy alto”.

En duda: no se ha revelado el móvil del ataque y no está claro si fue un acto aleatorio, un ataque dirigido o si hay más involucrados.

En duda: se desconoce cómo impactará el incidente en la estrategia de seguridad del gobierno, especialmente en relación con el aumento de tropas en la capital.