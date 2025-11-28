Personal de la extinta Policía Federal protesta en SSPC para exigir pago de retroactivo

Elementos de la GN protestaron en exigencia de pagos retroactivos ante la SSC.

Integrantes de la Guardia Nacional (GN) se manifestaron este miércoles fuera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para exigir el pago del RETROACTIVO SSPC correspondiente al aumento salarial de 2025, así como denunciar múltiples violaciones a sus derechos laborales desde su transición desde la extinta Policía Federal.

Reclamos por omisiones y trato desigual

Los inconformes —Suboficiales y Oficiales— acusaron que, desde hace casi siete años, la administración ha violentado de manera sistemática sus derechos, al omitir evaluaciones de ascenso, asignar comisiones sin pago de viáticos completos, mantener cuotas insuficientes para cubrir gastos operativos y permitir un trato desigual frente al personal militar dentro de la institución, quienes reciben beneficios adicionales como bonos y arrendamientos.

Una de las manifestantes advirtió:

Venimos de la extinta Policía Federal y venimos a reclamar nuestro incremento salarial. Dicen que por órdenes de Presidencia ya no nos quieren pagar el retroactivo. La inflación sigue aumentando y venimos a exigir lo que nos corresponde”.

De acuerdo con los inconformes, el pago del retroactivo ya fue depositado al personal militar, civil y de escala básica, por lo que responsabilizan al director general de Recursos Humanos de la SSPC, Alejandro Gabriel Blanco Cárdenas, de la omisión. El funcionario les habría solicitado un “voto de confianza” para gestionar el pago ante Hacienda antes del viernes 28, último día del año fiscal.

Mesa de diálogo y advertencias

Los manifestantes acudieron a entregar un documento formal para exigir la regularización del pago. Sin embargo, advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, tomarán medidas adicionales.

“Si tenemos una respuesta favorable, nos iremos pacíficamente. Pero si no, tendremos que tomar otras medidas”, señaló otra trabajadora que pidió anonimato.

Los inconformes afirman que este retraso en el pago del retroactivo es solo la última muestra de una cadena de injusticias que aseguran, ya no tolerarán.

ahz.