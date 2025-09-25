¿Escapismo digital: alivio esencial o amenaza en la vida moderna?

No hay nada como tomarse buenas pausas y descansos en la vida: terminar la jornada laboral, la llegada del fin de semana, las vacaciones o incluso esa hora de comida más larga. La sensación de deber cumplido se hace presente y entonces lo único que buscamos es la fuente perfecta de ocio o entretenimiento.

Y claro, es difícil encontrar algo más accesible y práctico que los smartphones, las laptops u otros dispositivos. En internet existe una infinidad de opciones de entretenimiento. Los fans de las series entran a servicios de streaming; quienes disfrutan de los memes se mantienen conectados a las redes sociales. Además, los juegos de azar se han vuelto una forma muy popular de diversión en Sudamérica. Muchos jugadores visitan casinos online y sitios de azar en Colombia, así como en otros países, incluyendo México y Brasil.

Sin embargo, aunque el celular sea realmente una herramienta increíble de entretenimiento, como todo en la vida que parece tan fácil y simple, muchas veces esconde ciertos problemas. Sin duda, el principal de ellos es el uso excesivo: lo que podríamos llamar escapismo digital, que no solo ocurre en las redes sociales, sino también entre los fans de los videojuegos. Es una forma de escapismo —una fuga psicológica de la realidad— cuando la persona se sumerge en el mundo digital para alejarse temporalmente del estrés, la rutina o los problemas. La pregunta es: ¿cuál es la dosis adecuada entre alivio y riesgo?

Evaluando tu estado emocional: preguntas importantes para ti mismo

Cuando vas a una consulta médica o con un psicólogo, no siempre esos profesionales te preguntan sobre tu tiempo frente a la pantalla. Al final, no es exactamente la cantidad de horas lo que define si eso es saludable o no. En realidad, como señalan los especialistas, la cuestión central pasa por tres puntos:

El motivo — ¿por qué recurriste al celular o al juego? En ese momento, ¿qué estabas sintiendo?

— ¿por qué recurriste al celular o al juego? En ese momento, ¿qué estabas sintiendo? El límite — ¿hasta dónde llega ese uso? ¿Qué otras áreas de tu vida necesitan tu tiempo? ¿Está afectando otras prioridades y valores que consideras importantes?

— ¿hasta dónde llega ese uso? ¿Qué otras áreas de tu vida necesitan tu tiempo? ¿Está afectando otras prioridades y valores que consideras importantes? El ambiente — ¿en qué contexto decides usar estas tecnologías? ¿Evitas encuentros sociales? ¿Justo antes de dormir? ¿En cuanto despiertas?

En el fondo, si aprendes a observar tus emociones, puedes identificar si agarraste el celular por ansiedad, por simple aburrimiento o por un impulso que parece adicción. En este último caso, generalmente la persona no solo está ignorando señales emocionales, sino también pensamientos y hasta los propios indicadores del cuerpo.

Nada de satanizar el mundo digital: creando una discusión madura

Los discursos radicales no funcionan mucho. Hay quienes prefieren eliminar todas las redes sociales, mientras que otros están fascinados con ellas y piensan que el mundo real solo existe ahí. La verdad es que el famoso escapismo digital también puede ser positivo:

Encontrar videos, juegos o actividades placenteras puede ser un camino para la autorregulación emocional. El simple hecho de ver memes puede ayudarte a salir de sentimientos negativos. En el lado opuesto, cuando intentas anestesiar emociones desagradables como la ansiedad, e incluso el aburrimiento —que también es necesario sentir—, la experiencia cambia.

Hay mucho por aprender, descubrir y crear en el mundo digital. Con el fácil acceso a todo lo que necesitas, lo positivo o negativo del escapismo depende también de lo que hagas cuando entras en ese entorno. ¿Solo deslizar el feed sin objetivo? Peligroso. ¿Consumir contenidos que te hacen reflexionar o involucrarte en tareas más activas? Eso suena mejor.

En suma, la capacidad de desconectarte del mundo y de los problemas también es una habilidad muy valiosa. Además, con lo digital, también puedes encontrar relajación. Todo depende de la dosis.

Señales de escapismo digital dañino

Seguramente ya notaste algunas señales de que estás usando el mundo digital de una manera poco saludable, pero vale la pena revisar otros indicadores que la propia ciencia señala:

Pérdida de control y prioridad — sientes que tu uso es incontrolable o que se vuelve una prioridad frente a otras tareas o áreas de tu vida.

— sientes que tu uso es incontrolable o que se vuelve una prioridad frente a otras tareas o áreas de tu vida. Sustitución del sueño — el uso excesivo antes de dormir genera impactos, incluso si “te quedas dormido fácilmente”. Observa si tu sueño realmente es reparador.

— el uso excesivo antes de dormir genera impactos, incluso si “te quedas dormido fácilmente”. Observa si tu sueño realmente es reparador. Falta de otros hobbies — ¿tienes otros pasatiempos? Hacer deporte, tocar algún instrumento o incluso involucrarte en contenidos más largos, como películas completas o cursos en línea. ¿Hay algo que hagas fuera de la pantalla?

Usa tu móvil a tu favor: guía rápida para una desintoxicación digital

La ciencia es clara: si quieres proteger tu salud mental, necesitas ponerle límites a tus pantallas. Estudios con jóvenes revelan que lo ideal es no superar las 2 horas de uso recreativo al día. ¿La línea roja? Superar las 4 horas diarias ya se asocia directamente con mayores riesgos de ansiedad y depresión.

Afortunadamente, tu propio dispositivo es tu primer aliado. No necesitas apps externas; las herramientas ya están ahí. Ve a “Configuración” y busca:

Tiempo de Uso (iOS)

Bienestar Digital (Android)

Con ellas puedes establecer límites para las apps que más tiempo te roban, silenciar notificaciones en momentos clave y, lo más importante, tomar conciencia de cuántas horas le estás entregando a la pantalla. Empieza hoy.