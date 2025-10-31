Stranger Things 5: ¿Quiénes regresan a la última temporada 5?

La aclamada serie de ciencia ficción de los Hermanos Duffer, Stranger Things, se prepara para su épico cierre. La Temporada 5 será la última y definitiva entrega que pondrá fin a la saga del Mundo del Revés.

Los creadores han confirmado que, para abordar el crecimiento de los actores, la historia incluirá un salto temporal de un año, situando la acción en el Otoño de 1987. Te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Stranger Things temporada 5 Ampliar

Stranger Things 5: ¿Cuándo llega a su final?

La sinopsis oficial revela que Hawkins ha sido devastado por la apertura de las Grietas, y el grupo de héroes se unirá con un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Sin embargo, la misión se complica con la desaparición del villano y la imposición de una cuarentena militar en la ciudad, que intensifica la búsqueda de Eleven.

Tras un largo periodo de rodaje, la Temporada 5 se perfila como la entrega más ambiciosa. Estará compuesta por 8 episodios que, según la actriz Maya Hawke, “básicamente serán ocho películas” debido a su larga duración.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Ya esta aquí el tráiler de la última temporada de Stranger Things

Los títulos de los primeros episodios revelan el tono oscuro de la conclusión:

“The Crawl” (1 hora y 8 minutos)

“The Vanishing of…”

“The Turnbow Trap” (1 hora y 6 minutos)

“Sorcerer” (1 hora y 23 minutos)

El primer tráiler y el cartel oficial ya han sido lanzados por Netflix, elevando las expectativas para una conclusión que el actor David Harbour (Hopper) ha prometido que será “el mejor episodio de la serie.”

Stranger Things temporada 5 Ampliar

¿Quién regresa para la ‘Batalla Final’?

El elenco principal, que ha crecido frente a las cámaras durante casi una década, volverá para el desenlace. Los Hermanos Duffer han sido enfáticos en descartar el uso de tecnología de rejuvenecimiento, apostando por el talento y la química del reparto original.

El “Grupo de Hawkins” regresa:

Millie Bobby Brown (Eleven)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Noah Schnapp (Will Byers)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Sadie Sink (Max Mayfield), cuya situación de salud es clave para la trama.

Los adultos y hermanos mayores:

David Harbour (Jim Hopper)

Winona Ryder (Joyce Byers)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Se ha confirmado que la actriz Catherine Curtin, quien interpretaba a la madre de Dustin, no participará en esta temporada. Además, los Duffer han asegurado que no habrá spin-offs centrados en los protagonistas actuales, dejando claro que esta es la última vez que veremos a este elenco reunido para el final.

La Temporada 5 de Stranger Things no solo promete cerrar la saga de Vecna, sino también ofrecer un final emotivo y épico que, según Millie Bobby Brown, la hizo “llorar un poco”. La serie de Netflix se prepara para despedirse, prometiendo el enfrentamiento más grande que Hawkins haya visto.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Quién es realmente ‘It’ en la nueva serie ‘It: Welcome to Derry’?