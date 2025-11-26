¿Quién es Bruna Ferreira, la mujer detenida por ICE ligada a la vocera de Trump?

La detención de Bruna Ferreira por ICE desató controversia nacional al revelarse su vínculo familiar con la vocera de Trump, pese a que su defensa asegura que no tiene condenas y que el operativo fue irregular.

La detención de Bruna Caroline Ferreira, mujer brasileña residente de larga data en Estados Unidos, ha detonado controversia nacional luego de revelarse su vínculo familiar con Michael Leavitt, hermano de Karoline Leavitt, actual portavoz de la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump. La captura ocurrió en Revere, Massachusetts, durante un operativo de agentes de ICE. La mujer fue trasladada a un centro de detención migratoria, al sur de Luisiana, donde permanece a la espera de un proceso de deportación.

¿Quién es Bruna Ferreira?

Ferrerira llegó a EE.UU. de niña, y de acuerdo con testimonios familiares estudió, trabajó y formó su vida en la costa Este. Con Michael Leavitt tuvo un hijo que actualmente vive en New Hampshire. A pesar de esos vínculos, agentes federales señalan que bruna permaneció en el país con una visa B-2 expirada desde 1999, lo que la coloca en situación irregular desde hace más de dos décadas.

ICE sostiene además que la mujer tenía un arresto previo por “battery” (agresión física no necesariamente grave), motivo por el que la catalogaron como “alien ilegal criminal”. Sin embargo, su defensa asegura que no existe ninguna condena en su historial y que el cargo mencionado por ICE no aparece en registros judiciales públicos. Su abogado también cuestiona la legalidad del operativo, afirmando que los agentes no mostraron orden judicial al momento de detenerla.

La denuncia de la familia Ferreira

Mientras la familia denuncia que el caso está siendo inflado por motivos políticos, el entorno de Karoline Leavitt se ha deslindado afirmando que no mantienen relación con Bruna desde hace años. Aun así, el arresto abrió un nuevo frente crítico para el gobierno, que enfrenta cuestionamientos por la severidad y amplitud de sus políticas migratorias, ahora alcanzando incluso a personas vinculadas con figuras del propio gabinete presidencial.

La defensa de Ferreira busca que un juez revise el caso y frene la deportación, argumentando que la mujer construyó toda su vida en Estados Unidos y estaba en trámite para regularizar su estatus. Su familia, por su parte, inició una campaña de recaudación para cubrir los costos legales mientras la presión política y mediática en torno al caso sigue creciendo .