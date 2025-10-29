Descubren perros azules en Chernóbil y hay vuelven a encender alertas por la radiación VIDEO

El mundo se ha volcado en las redes sociales ante las fotografías y videos que han sido publicados de tres perros con pelaje azul, caminando por las calles abandonadas de Chernóbil, la misma zona del desastre nuclear de 1986 en Ucrania. La preocupación se ha encendido por el tema de siempre ahí: La radiación y la ciencia parece ya tener una explicación.

Hace algunos días, voluntarios del programa Dogs of Chernobyl (parte de la ONG Clean Futures Fund), descubrieron durante una campaña de esterilización cerca de la planta nuclear, a un grupo de perros callejeros que habitan en el lugar, donde quedaron sorprendidos por tres ejemplares en especiales que tenían su pelo de color azul.

El impacto fue tanto, que más allá de documentar con fotos y video, dieron aviso a las autoridades sobre este extraño fenómeno, que ya se hizo viral a nivel mundial y ha abierto la conversación sobre si, después de casi 40 años, esa zona sigue siendo peligrosa para humanos y animales, tras la radiación que dejó la planta en el 86.

Los canes forman parte de una manada, pero solo tres de ellos mostraron este color intenso, cubriendo desde la cabeza hasta las patas. De acuerdo a los investigadores y activistas, todos están sanos, activos y sin signos de enfermedad o deformación alguna.

El video publicado cuenta ya con más de 2 millones de reproducciones y ha sido tema de conversación en medios de comunicación enEuropa y todo el mundo.

Perros con pelaje azul aparecieron en Chernóbyl. Expertos investigan si el color se debe a químicos o a mutaciones genéticas por la radiación. https://t.co/MdPR3NNS0Y pic.twitter.com/TTSXVUussp — RT en Español (@ActualidadRT) October 28, 2025

PERROS AZULES EN CHERNÓBIL: LAS TEORÍAS DE LA CIENCIA Y LAS REDES SOCIALES

Si bien, el aspecto de los perros es extraño y por el lugar en donde fueron vistos, se liga a una posible mutación por la radiación en Chernóbil, la ciencia ya tiene una explicación lógica al hallazgo.

La doctora Jennifer Betz, directora médica veterinaria del programa Clear Future Fund, explicó a medios en Europa, que los perros fueron captados cerca de un baño deteriorado, donde también hay paredes y liquido derramado del mismo tono azul, por lo que, la teoría más cercana a este video es que restos químicos de este aparato, se impregnaron en el pelaje de los animales.

Con base en esta explicación, la preocupación por el bien de los canes aumentó y se tiene planeado un regreso al lugar, para tratar de ayudarlos y evitar que los químicos puedas hacerles daño en un futuro.

En otra versión, la de las redes sociales, hay teorías que aseguran que los animales fueron pintados con polvos, por parte de las mismas ONGs de Chernóbil, para hacer ruido y buscar crear conciencia, o atraer miradas para ganar clicks o donaciones a su fundación.