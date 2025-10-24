Qué pasará con las joyas robadas del Louvre

A solo unos días del espectacular, y francamente irrisorio, robo en el Museo del Louvre de París, la incertidumbre sobre el destino de las valiosas joyas que alguna vez pertenecieron a la realeza francesa aumenta, y las probabilidades no son alentadoras. Los especialistas advierten que las piezas, valoradas en más de 100 millones de dólares (unos 88 millones de euros), podrían haber sido ya fundidas o fragmentadas para borrar su rastro y facilitar su venta en el mercado negro.

Un golpe calculado

El domingo 19 de octubre, dos hombres vestidos con chaquetas amarillas de alta visibilidad irrumpieron en una galería del Louvre a las 9:34 a.m. y abandonaron la sala apenas cuatro minutos después, a las 9:38, huyendo en motocicletas. Según la Fiscalía de París, actuaron junto a otros dos cómplices que los esperaban en un camión con una escalera extensible.

Los ladrones se llevaron ocho piezas pertenecientes a una colección cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, cuando el rey Francisco I las declaró propiedad del Estado francés. Entre los objetos robados figuran un collar y unos pendientes de esmeraldas, dos coronas, dos broches, un collar de zafiros y un pendiente individual. La policía ha encontrado un chaleco y parte del equipo utilizado durante el robo, actualmente sometidos a pruebas de ADN.

“El verdadero arte del robo es vender”

El exagente del FBI Robert Wittman, especialista en robos artísticos, considera que los autores son probablemente “mejores ladrones que empresarios”. Según explicó, comercializar piezas tan reconocibles será casi imposible, ya que ningún comprador se arriesgaría con esa transacción. Por lo que representan, no tiene sentido destruirlas”, dijo, aunque reconoció el alto riesgo que implica intentar vender objetos tan emblemáticos.

Otros expertos, como Christopher Marinello, fundador de Art Recovery International, coinciden en que las piezas podrían ser desmantelados y contrabandeados fuera de Francia. “Al fragmentarlos, ocultan el crimen”, señaló. Si las gemas son talladas o fundidas en otros países, se vuelven prácticamente imposibles de rastrear. Sin embargo, su valor se reduciría drásticamente, pues al destruir su forma original pierden su importancia histórica.

Erin Thompson, profesora de delitos artísticos en el John Jay College de Nueva York, advirtió que los fragmentos podrían volver al mercado sin llamar la atención. “Ni siquiera es necesario acudir al mercado negro; podrían venderse en una joyería cualquiera, incluso cerca del propio Louvre”, apuntó.

El rastro de los artefactos

La presidenta de la Jewelers Vigilance Committee, Sara Yood, explicó que el seguimiento de estas piezas sería complicado, ya que al ser históricas no cuentan con las inscripciones láser que hoy permiten identificar gemas modernas. “Eso las hace aún más difíciles de rastrear”, afirmó.

Por su parte, Scott Guginsky, vicepresidente ejecutivo de la Jewelers’ Security Alliance, cree que los responsables probablemente planearon cómo dar salida a las joyas antes del robo. “No puedo imaginar que hayan actuado sin una estrategia. Tal vez decidan esperar a que se enfríe la investigación antes de venderlas”, opinó.

El detective de arte holandés Arthur Brand también considera que el golpe fue ejecutado por una banda profesional con experiencia en robos de alto perfil. “Una persona común no se levanta una mañana y decide empezar por el Louvre”, ironizó. Según Brand, los autores podrían pertenecer a una red de crimen organizado dedicada al blanqueo de dinero mediante joyas y piedras preciosas. “Robar por encargo para un coleccionista privado es algo que solo ocurre en las películas”, añadió.

Joyas perdidas para siempre

Brand teme que las piezas ya hayan sido fragmentadas: el oro y la plata fundidos, y las gemas talladas en piedras más pequeñas e irreconocibles. La historiadora y editora de Vogue Carol Woolton coincide en que los ladrones seleccionaron las gemas más valiosas. Algunas, como la tiara de la emperatriz Eugenia , segunda esposa de Napoleón III, contenían perlas naturales extremadamente raras.

Woolton explicó que ciertos objetos fueron abandonados durante la huida, probablemente por su tamaño y dificultad para transportarlos, como la corona de María Amelia. Según Tobias Kormind, director de la joyería londinense 77 Diamonds, las piedras más grandes podrían alcanzar hasta 700.000 dólares cada una una vez recortadas, aunque el conjunto total no superaría los 13 millones de dólares tras la fragmentación. “El mercado de diamantes es líquido y hay muchos compradores dispuestos a no hacer demasiadas preguntas”, advirtió.

Dificultades para su recuperación

La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que la investigación está en manos de una unidad especializada en robos de alto impacto. Las autoridades sospechan que el caso está vinculado con redes criminales internacionales. Mientras tanto, la policía espera que los análisis de ADN hallados en el lugar ayuden a identificar a los autores.

A diferencia de otros robos, las joyas sustraídas del Louvre no estaban aseguradas de manera privada, lo que reduce la posibilidad de una recompensa o negociación. Sin embargo, en casos anteriores, los gobiernos han ofrecido incentivos económicos para obtener información que conduzca a la recuperación de piezas valiosas.

Pese a los esfuerzos, los expertos se muestran pesimistas. “Creo que atraparán a los delincuentes, pero no con las joyas intactas”, concluyó Marinello.

El robo ha conmocionado profundamente a Francia. “No se trata solo de joyas; eran parte de nuestro patrimonio, tanto tuyo como mío”, dijo Alexandre Leger, responsable de patrimonio de la joyería Maison Vever. “Es como si alguien hubiera robado la Mona Lisa. En realidad, le robaron algo a toda Francia”.

