Morena y aliados colocan perfiles cercanos en el Tribunal Administrativo, acusan senadores

En el Senado de la República comparecieron los 21 aspirantes para ocupar las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Administrativo, una lista enviada desde la Presidencia que ha generado cuestionamientos por los vínculos políticos de varios perfiles.

Vínculos con las hermanas Alcalde Luján

Entre los nombres más destacados está Yamil Villalba Villarreal, amigo y socio de las hermanas Bertha y Luisa Alcalde Luján. A principios de este año, una investigación periodística reveló que Villalba es copropietario de un edificio en la colonia Roma junto con ambas funcionarias.

El senador del PAN, Raymundo Bolaños, cuestionó directamente al aspirante sobre sus vínculos con la familia Alcalde Luján.En su presentación, Yamil Villalba reconoció que tiene muchos años conviviendo con las hermanas Alcalde, aunque aseguró que eso “no implicará ninguna parcialidad en su trabajo”.

Cercanos a Morena también buscan magistraturas

Entre los perfiles propuestos también se encuentra Jorge Enrique Mata, jefe de oficina de la presidenta del TEPJF, Mónica Soto. Asimismo, el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, incluyó en la lista a dos de sus colaboradores: Miguel Ernesto Pompa Corella y Olimpia Girón Hernández.

Otro nombre que resalta es el de Fernando Cruz Ventura, señalado por su cercanía con el ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien también será magistrado del tribunal administrativo.

