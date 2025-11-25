Marcha del 25N HOY en CDMX: Mapa OFICIAL de la ruta y estaciones del Metro y Metrobús cerradas
Autoridades capitalinas confirmaron cierres en varias líneas del Metro y Metrobús, así como siete alternativas viales para evitar afectaciones durante la marcha
Este martes, a partir de las 3:30 de la tarde, dará inicio la marcha del 25N, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y autoridades capitalinas acaban de revelar el mapa de la ruta, así como las estaciones del Metro y Metrobús que estarán cerradas por esta movilización.
Mapa de la marcha del 25N en CDMX
La marcha partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y avanzará por Paseo de la Reforma, entre esta glorieta y la Glorieta del Caballito, para pasar por Avenida Juárez, Avenida 16 de Septiembre, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida 5 de Mayo y las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México.
A continuación puedes ver el mapa que compartió el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana:
Siete alternativas viales en CDMX por la marcha del 25N
El gobierno capitalino reveló siete rutas alternas para facilitar la circulación durante la marcha:
- Avenida de los Insurgentes
- Avenida Chapultepec
- Avenida José María Izazaga
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- Fray Servando Teresa de Mier
- Doctor Río de la Loza
Estaciones del Metro cerradas por la marcha del 25N
Las estaciones cerradas hasta nuevo aviso es Zócalo/Tenochtitlan (L2). Sin embargo, también habrá cortes intermitentes en:
- Allende (L2)
- Pino Suárez (L1 y L2)
- Hidalgo (L2 y L3)
- Bellas Artes (L2 y L8)
Estaciones del Metrobús cerradas por el 25N
El Metrobús también realizará cierres por la movilización en:
- En la Línea 7: Entre El Ángel de la Independencia y El Caballito.
- En la Línea 1: Reforma y Hamburgo.
- En la Línea 3: Mina, Hidalgo y Balderas.
- En la Línea 4: Glorieta de Colón y Bellas Artes.
Además de los cierres por la marcha, el Metrobús mantiene sin servicio varias estaciones de la Línea 1 por trabajos de mantenimiento:
- Deportivo 18 de Marzo
- Revolución
- Nuevo León
- Río Churubusco
- Euzkaro
- Doctor Gálvez
- Plaza de la República
- La Piedad
