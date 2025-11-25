Marcha del 25N HOY en CDMX: Mapa OFICIAL de la ruta y estaciones del Metro y Metrobús cerradas

La marcha del 25N saldrá de Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Zócalo.

Este martes, a partir de las 3:30 de la tarde, dará inicio la marcha del 25N, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y autoridades capitalinas acaban de revelar el mapa de la ruta, así como las estaciones del Metro y Metrobús que estarán cerradas por esta movilización.

Mapa de la marcha del 25N en CDMX

La marcha partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y avanzará por Paseo de la Reforma, entre esta glorieta y la Glorieta del Caballito, para pasar por Avenida Juárez, Avenida 16 de Septiembre, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida 5 de Mayo y las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México.

A continuación puedes ver el mapa que compartió el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

Mapa de la Marcha de la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Zócalo / OVIAL CDMX. Ampliar

Siete alternativas viales en CDMX por la marcha del 25N

El gobierno capitalino reveló siete rutas alternas para facilitar la circulación durante la marcha:

Avenida de los Insurgentes Avenida Chapultepec Avenida José María Izazaga Eje 1 Norte Eje 1 Oriente Fray Servando Teresa de Mier Doctor Río de la Loza

Alternativas viales por la marcha del 25N en CDMX. Ampliar

Estaciones del Metro cerradas por la marcha del 25N

Las estaciones cerradas hasta nuevo aviso es Zócalo/Tenochtitlan (L2). Sin embargo, también habrá cortes intermitentes en:

Allende (L2)

Pino Suárez (L1 y L2)

Hidalgo (L2 y L3)

Bellas Artes (L2 y L8)

#AvisoMetro: Recuerda que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso. Los trenes no realizarán ascenso ni descenso de personas usuarias. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de… pic.twitter.com/wWC2i4Na7S — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 25, 2025

Estaciones del Metrobús cerradas por el 25N

El Metrobús también realizará cierres por la movilización en:

En la Línea 7: Entre El Ángel de la Independencia y El Caballito .

y . En la Línea 1 : Reforma y Hamburgo .

y . En la Línea 3: Mina , Hidalgo y Balderas .

, y . En la Línea 4: Glorieta de Colón y Bellas Artes.

Además de los cierres por la marcha, el Metrobús mantiene sin servicio varias estaciones de la Línea 1 por trabajos de mantenimiento:

Deportivo 18 de Marzo

Revolución

Nuevo León

Río Churubusco

Euzkaro

Doctor Gálvez

Plaza de la República

La Piedad

