Kevin Spacey desmiente la confusión, no vive en situación de calle

El actor Kevin Spacey se encuentra en un proceso de reconstrucción de su vida profesional tras superar varios procesos judiciales, utilizó su plataforma de Instagram a forma de video para detener una narrativa errónea que, a su juicio, había ido demasiado lejos.

“Vivo en hoteles y Airbnbs”

La polémica surgió a raíz de una conversación con el periodista Mick Brown, donde comentó que se estaba viviendo de forma nómada entre hoteles y alojamientos temporales mientras trabajaba en distintos proyectos, sin un lugar fijo. Esto fue interpretado por varios medios como una confesión literal de estar “sin hogar”, generando una preocupación inmediata entre sus seguidores.

En su mensaje, el exprotagonista de House of Cards explicó que, aunque no suele corregir a los medios, sintió la necesidad de responder ante la magnitud de los artículos recientes. “No estoy sin hogar de la forma que los titulares están haciendo ver,” afirmó en el video. Aseguró que la frase fue sacada de contexto de la entrevista con The Daily Telegraph.

Desmentida su situación

Spacey subrayó que su intención nunca fue describirse como alguien en una situación de calle o sin recursos básicos. Aclaró que su condición de no tener una residencia permanente no significa que viva en las calles y que sería injusto para las personas que sí enfrentan dificultades económicas y carecen de lo básico, permitir esa asociación.

“Creo que sería engañoso de mi parte hacerles creer que, en realidad, soy una persona sin hogar en el sentido coloquial,” afirmó el actor. Lo que sí admitió es que sus últimos días han sido complicados en lo económico, ya que los costes legales acumulados durante siete años para defenderse de las acusaciones han sido “astronómicos”. Spacey reconoció que los gastos lo obligaron a vender su casa en Baltimore.

Agradecimiento por el apoyo

El actor, de 66 años, quiso dirigirse especialmente a las miles de personas que se han puesto en contacto para ofrecerle ayuda, alojamiento, o simplemente preguntar por su bienestar. “Estoy realmente conmovido por su generosidad,” expresó Spacey, pero insistió en que no sería honesto aceptar la ayuda bajo el engaño de que atraviesa por una situación precaria parecida.

A pesar de las dificultades económicas, aseguró que lleva meses trabajando sin parar y que vuelve a sentirse cerca de los inicios de su carrera, viajando “donde está el trabajo.” Actualmente, se queda en los lugares donde encuentra empleo. El dos veces ganador del Oscar por American Beauty y The Usual Suspects agregó: “Espero que en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero volver a establecerme”.

Contexto legal de las acusaciones

Las acusaciones públicas de agresión sexual o comportamiento inapropiado que surgieron en 2017 supusieron un quiebre en su carrera, resultando en su salida fulminante de proyectos como la última temporada de "House of Cards".

Sin embargo, Spacey ha sido absuelto en procesos judiciales recientes. En Reino Unido fue absuelto de nueve cargos de delitos sexuales en 2023, finalmente en Estados Unidos ganó una demanda civil tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en 1986.

Aunque su participación en proyectos se redujo desde que se conocieron las acusaciones, el actor tiene actualmente tres películas ya rodadas que se estrenarán en los próximos meses: “The Awakening”, “Gore” y “1780″.

