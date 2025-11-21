Stranger Things: ¿Realmente están preparados para el final?

Gaby Cam para DeEstreno tuvo la oportunidad de entrevistar a Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, y a Caleb McLaughlin con motivo del estreno de la última temporada de “Stranger Things”. Aquí todo lo que nos tienen que contar los actores de Mike Wheleer, Dustin Henderson, y Lucas Sinclair respectivamente, sobre un cierre tan grande como lo es el final de este camino que inició hace 10 años.

¿Listos para el final?

Ha pasado mucho tiempo desde la primera temporada de “Stranger Things”, Gaby comienza recordando que para la primera temporada ella también tuvo la oportunidad de entrevistarlos en Ciudad de México.

Inicia Caleb comentando sobre como fue prepararse para el final, en especial de algo que ha formado parte de sus vidas por tanto tiempo. Hay muchas emociones de por medio, mantenerse con los pies en la tierra, estar ahí el uno para el otro para superarlo hace toda la diferencia. Aunque al final todos llorarán en sus cuarto cuando acabe, como todo fan de la serie lo hará e incluso los propios actores ya que es su cosa favorita de hacer.

Creciendo bajo la luz de espectáculo

Finn habla sobre como Mike ha evolucionado a lo largo de la serie y que esta emocionado que la gente vea lo leal que es personaje, su mejor característica es ser el líder de su grupo y es alguien que recibiría una bala por sus amigos.

Gaten habla sobre como su personaje crece a la par que él, ve mucho de sí mismo en Dustin y que esta orgulloso de su personaje y como ha madurado. Matarazzo lo compara a ver a un amigo cercano crecer y que es difícil decirle adiós después de interpretarlo por 5 temporadas pero esta honrado de haber recibido tantas cosas a lo largo de la serie, que ama al programa y siempre será una gran parte de él.

Madurando juntos

Finn menciona que estar juntos una vez que sus vidas cambiaron de una día para otro en especial siendo tan jóvenes los mantuvo centrados, siempre fueron pacientes el uno con el otro y con su madurez, ya que eso es lo que los ha ayudado mucho a lo largo de los años.

Sin spoilers claramente, Gaby les pregunto a los chicos que les hubiera gustado hacer en la serie que al final ya no pudo concretarse. A Gaten le hubiera encantado montar a un demogorgon como si fuera un caballo hacia la batalla, desafortunadamente para las dos personas que querían ver eso, no va a pasar, así que ojalá no hayan apostado por ello. Quizás si hubiera sido 20 temporadas hubiéramos visto algo así.

El show tiene una vida propia

Stranger Things se ha vuelto parte de la cultura pop, Gaby menciona como en cada Halloween se ve a alguien disfrazado de Eleven o demogorgon y termina preguntándoles cual es la mayor muestra de “Stranger Things” en la cultura pop que hayan visto, ya que vino para quedarse.

Finn menciona cada vez que un anuncio de “Stranger Things” en Times Square dimensiona lo grande que es la serie en realidad. Cada que ve referencias incidentales y ve a alguien con una camisa de Hellfire Club, o un póster con fotos de ellos como niños durante las primeras temporadas, siente que esta fuera de sus manos y tiene una vida propia.

Gaby concluye felicitándolos por la serie, que siguen siendo los mismos tres niños que entrevistó hace tantos años y se despide de ellos mencionando que merecen todo el éxito que les ha llegado

“Stranger Things” temporada 5 parte 1 se estrena este miércoles 26 solo en Netflix a partir de las 2 a.m hora central con los primeros 4 capítulos.

