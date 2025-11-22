Suman siete muertos en Michoacán por volcadura de autobús turístico

Alrededor de las 6 de la mañana de este sábado, un autobús turístico de pasajeros que circulaba de Morelia a Pátzcuaro volcó a la altura de Tiripetío, en un hecho catalogado como ACCIDENTE EN MICHOACÁN.

El autobús provenía de Uruapan con destino a Tlalpujalpa, dejando una estela de muerte con el fallecimiento de 7 personas y veinte de ellas lesionadas, mismas que fueron trasladadas para su atención a un hospital cercano.

¿Quiénes fueron las personas lesionadas?

Los nombres de las víctimas lesionadas fueron dados a conocer por el personal de asistencia médica, de urgencia y rescate que acudieron a la zona en auxilio, tras el llamado de urgencia de los pasajeros y de otros vehículos que circulaban por la zona.

1.-Aide Mendoza García, de 44 años de edad

2.-Domar Ayala Mendoza de 13 años de edad

3.-Martín Ayala Ríos, de 42 años de edad.

4.-Rogelio Estrada Esquivel de 56 años de edad.

5.-María Guadalupe Días Tovar de 47 años de edad.

6.-Emili Obed Paniagua, de 14 años de edad.

7.-Amairani Dánae Vargas Paniagua, de 29 años de edad.

8.-Candelaria Paniagua Gutiérrez, de 52 años de edad.

9.-Victor Navarro González de 51 años de edad.

10.-Jose Macrin Coria Lopes, 26 años de edad (Código Verde)

11.-Guadalupe Exandrina Ramírez Silva, de 25 años de edad.

12.-Axel Daniel Villagómez Lara, de 12 años de edad, (Código Verde)

13.-Martín Ayala Río, de 28 años de edad.

14.-Jesús Eduardo Rosas Valencia, de 28 años de edad.

15.-Jeserika Martínez Domínguez de 37 años de edad.

16.-Eduardo Rosas valencia francisco de 33 años de edad, originario del Mpio. De Uruapan, Mich.

17.-Maria Elena León Ortiz, de 24 años de edad.

18.-Gerardo Zandoval Ortega, de 25 años.

19.-María Rosario Quintero Calderón, de 37 años de edad, traslado al IMSS Mpio.

20.-Juana Candelaria Paniagua Gutiérrez, de 52 años de edad.

¿Cuál es el estado de las víctimas?

Se espera que en las próximas horas sean dados de alta de acuerdo al progreso de sus lesiones.

