¿Cuándo cerrará la línea 3 del metro por remodelación? Así afectará a los usuarios

La línea 3 del metro de la CDMX es de las más utilizadas en la CDMX, es por eso que su próxima remodelación, será de las que causarán más estragos y afectarán a sus miles de usuarios diarios. Así que te contamos a partir de cuando es que la línea 3 del metro cerrará y cuál es la planeación para ello.

Metro línea 3 / al_la Ampliar

¿Cuándo cerrará la línea 3 del metro de la CDMX?

La línea 3 del metro fue de las primeras en aparecer en la capital, debido a ello, requiere una especial atención y remodelación en sus instalaciones. Por lo que el Gobierno de la CDMX ha dado a conocer que a partir de la última semana de noviembre se avisará a los usuarios sobre el inicio de las obras.

Estas acciones puede que afecten a poco más de 472 mil usuarios que se transportan en esta línea 3 del metro, por lo que las autoridades correspondientes mencionaron que tendrán todo bajo control y se estima que cuenten con apoyo de la Red de Transporte Colectivo (RTP) como en otros casos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Mejor cede el asiento! Esta es la multa por ocupar lugares exclusivos en el Metro CDMX

¿Por qué se modernizará la línea 3 del metro que va de Indios Verdes a Universidad?

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se remodelará a la línea 3 del metro debido a que forma parte de un proyecto que tiene un plan integral que comenzará una estrategia de intervención por tramos, en donde se busca mantener la operación habitual sin tantas afectaciones.

Es importante mencionar que hace un par de años ésta línea sufrió un percance por falta de mantenimiento en uno de los tramos, donde hubo personas accidentadas. Es por eso que se quiere evitar casos como ese para que todos los usuarios puedan acceder al transporte público sin temer a su seguridad.