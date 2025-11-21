78ª Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional presenta ‘Nueva Ola Francesa’

La 78 Muestra Internacional de Cine ya está en marcha en la Cineteca Nacional y trae consigo una selección de películas imperdibles. Si eres un amante del cine o simplemente buscas una experiencia fuera de lo común, hay una película que está generando especial conversación: “Nueva ola francesa” (Nouvelle Vague, 2025).

Te contamos por qué esta cinta es el plan cultural perfecto y el incentivo para correr a comprar tus boletos.

Nueva Ola Francesa en la 78 Muestra Internacional de Cine Ampliar

El Duelo de Autores: Cuando Richard Linklater filma a Godard

La obra central de esta recomendación es “Nueva ola francesa”, dirigida por el aclamado cineasta estadounidense Richard Linklater (conocido por Boyhood y la trilogía Before). Linklater rinde un homenaje delirante, creativo y en blanco y negro al nacimiento de uno de los movimientos más importantes de la historia del cine: la Nouvelle Vague.

La película se centra en la juventud de Jean-Luc Godard en el París de 1959, justo cuando se propone filmar su ópera prima, la icónica “Sin aliento” (À bout de souffle, 1960).

Es una comedia que retrata el caos, la pasión y la desobediencia creativa con la que Godard y su equipo desafiaron a los productores, la falta de recursos y las reglas para revolucionar el lenguaje cinematográfico mundial.

Ver esta cinta es presenciar el diálogo fascinante entre un director moderno, Linklater, interpretando al visionario que cambió el cine, Godard, en un formato que evoca la estética de la época.

Es ahora o nunca en la Muestra 78 Internacional de Cine en la Cineteca

La principal razón para no posponer este plan es la naturaleza de la Muestra Internacional de Cine:

Estas películas son proyecciones únicas. La Muestra 78 solo tiene una duración limitada, y las funciones de “Nueva ola francesa” se agotan rápidamente, ya que es la única oportunidad de verla en la gran pantalla en México.

La Cineteca Nacional selecciona lo mejor de los festivales internacionales más prestigiados. No solo verás esta cinta, sino que al visitar la Cineteca te sumergirás en un ambiente cinéfilo inigualable.

Si te apasiona la historia del arte o la rebeldía creativa, esta película te ofrece reflexión, riesgo y una mirada lúdica sobre cómo se crea una obra maestra.

No dejes pasar la oportunidad de ver una de las películas más esperadas de la 78ª Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional.