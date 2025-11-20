;

  • 21 NOV 2025, Actualizado 01:09

Tecate Comuna 2025 revela horarios y mapa del Foro Cholula para ver EN VIVO a Zoé, Panteón Rococó, Molotov y más

El festival agotó boletos y publicó horarios, mapa oficial y lista de objetos prohibidos para este año

Zoé, Panteón Rococó, Molotov y más artistas estarán en el Tecate Comuna 2025. Conoce sus horarios.

Zoé, Panteón Rococó, Molotov y más artistas estarán en el Tecate Comuna 2025. Conoce sus horarios.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Con boletos agotados y un tremendo line up, el Tecate Comuna 2025 ya dio a conocer los horarios, el mapa y hasta la lista de objetos que no podrás ingresar al festival, que se realizará en el Foro Cholula, en Puebla.

Aquí te dejamos toda la información clave para que planees tu día y disfrutes a tus artistas en vivo.

Horarios del Tecate Comuna 2025

A través de redes sociales, el festival publicó la distribución oficial por escenarios para ver a Zoé, Foster The People, Kevin Kaarl, Molotov y más este 22 de noviembre:

Escenario Tecate

  • Rubytates: De 13:25 a 14:05 horas.
  • Andrés Obregón: De 14:45 a 15:30 horas.
  • Midnight Generation: De 16:15 a 17:05 horas.
  • Julieta Venegas: De 18:00 a 19:00 horas.
  • Zoé: De 20:00 a 21:15 horas.
  • Foster The People: De 22:35 a 23:35 horas.
  • Rich Mafia: De 00:45 a 01:35 horas.

Escenario Oppo

  • Disco Bahía: De 12:50 a 13:25 horas.
  • La Santa Cecilia: De 14:05 a 14:45 horas.
  • Guitarricadelafuente: De 15:30 a 16:15 horas.
  • Kevin Kaarl: De 17:05 a 18:00 horas.
  • Siddhartha: De 18:00 a 19:00 horas.
  • Panteón Rococó: De 21:15 a 22:30 horas.
  • Molotov: De 23:45 a 00:45 horas.

Escenario Mágico

  • Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad: De 13:25 a 14:05 horas.
  • Silvestre y La Naranja: De 14:45 a 15:30 horas.
  • El Kuelgue: De 16:15 a 17:05 horas.
  • Khea: De 18:00 a 19:00 horas.
  • Mago de Oz: De 20:05 a 20:55 horas.
  • Maldita Vecindad: De 22:30 a 23:45 horas.
  • Los Wookies: De 00:45 a 01:35 horas.

Escenario Templo

  • La Fanfarria del Capitán — 12:50-13:25
  • Mario Santander — 14:05-14:45
  • Meme del Real — 17:05-18:00
  • Los Bunkers — 19:00-20:00
  • Miguel Mateos — 21:15-22:30
  • Apocalyptica — 23:45-00:45

Mapa oficial del Tecate Comuna 2025

El festival también compartió el mapa oficial con zonas, accesos, barras, baños, puntos de hidratación y escenarios. Te lo dejamos aquí abajo para que vayas ubicando tus rutas dentro del Foro Cholula.

Mapa oficial del Tecate Comuna 2025 en Puebla.

Lista de objetos prohibidos en el Tecate Comuna 2025

El evento detalló los objetos prohibidos, así que toma nota:

  1. Mascotas.
  2. Peluches.
  3. Masajeadores.
  4. Luces químicas.
  5. Láseres.
  6. Comida o bebidas externas.
  7. Sombrillas o paraguas.
  8. Cadenas largas o joyería con picos.
  9. Cigarros, electrónicos o vaporizadores.
  10. Plumones.
  11. Aerosoles.
  12. Bolsas grandes.
  13. Botellas.
  14. Hieleras.
  15. Casas de campaña.
  16. Odres.
  17. Armas de cualquier tipo
  18. Drogas o sustancias ilícitas.
  19. Medicamentos.
  20. Cámaras profesionales.
  21. Drones.
  22. Cornetas.

TE PUEDE INTERESAR: Primer tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Lista de objetos prohibidos en el Tecate Comuna 2025.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad