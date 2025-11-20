Tecate Comuna 2025 revela horarios y mapa del Foro Cholula para ver EN VIVO a Zoé, Panteón Rococó, Molotov y más
El festival agotó boletos y publicó horarios, mapa oficial y lista de objetos prohibidos para este año
Con boletos agotados y un tremendo line up, el Tecate Comuna 2025 ya dio a conocer los horarios, el mapa y hasta la lista de objetos que no podrás ingresar al festival, que se realizará en el Foro Cholula, en Puebla.
Aquí te dejamos toda la información clave para que planees tu día y disfrutes a tus artistas en vivo.
Horarios del Tecate Comuna 2025
A través de redes sociales, el festival publicó la distribución oficial por escenarios para ver a Zoé, Foster The People, Kevin Kaarl, Molotov y más este 22 de noviembre:
Escenario Tecate
- Rubytates: De 13:25 a 14:05 horas.
- Andrés Obregón: De 14:45 a 15:30 horas.
- Midnight Generation: De 16:15 a 17:05 horas.
- Julieta Venegas: De 18:00 a 19:00 horas.
- Zoé: De 20:00 a 21:15 horas.
- Foster The People: De 22:35 a 23:35 horas.
- Rich Mafia: De 00:45 a 01:35 horas.
Escenario Oppo
- Disco Bahía: De 12:50 a 13:25 horas.
- La Santa Cecilia: De 14:05 a 14:45 horas.
- Guitarricadelafuente: De 15:30 a 16:15 horas.
- Kevin Kaarl: De 17:05 a 18:00 horas.
- Siddhartha: De 18:00 a 19:00 horas.
- Panteón Rococó: De 21:15 a 22:30 horas.
- Molotov: De 23:45 a 00:45 horas.
Escenario Mágico
- Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad: De 13:25 a 14:05 horas.
- Silvestre y La Naranja: De 14:45 a 15:30 horas.
- El Kuelgue: De 16:15 a 17:05 horas.
- Khea: De 18:00 a 19:00 horas.
- Mago de Oz: De 20:05 a 20:55 horas.
- Maldita Vecindad: De 22:30 a 23:45 horas.
- Los Wookies: De 00:45 a 01:35 horas.
Escenario Templo
- La Fanfarria del Capitán — 12:50-13:25
- Mario Santander — 14:05-14:45
- Meme del Real — 17:05-18:00
- Los Bunkers — 19:00-20:00
- Miguel Mateos — 21:15-22:30
- Apocalyptica — 23:45-00:45
Mapa oficial del Tecate Comuna 2025
El festival también compartió el mapa oficial con zonas, accesos, barras, baños, puntos de hidratación y escenarios. Te lo dejamos aquí abajo para que vayas ubicando tus rutas dentro del Foro Cholula.
Lista de objetos prohibidos en el Tecate Comuna 2025
El evento detalló los objetos prohibidos, así que toma nota:
- Mascotas.
- Peluches.
- Masajeadores.
- Luces químicas.
- Láseres.
- Comida o bebidas externas.
- Sombrillas o paraguas.
- Cadenas largas o joyería con picos.
- Cigarros, electrónicos o vaporizadores.
- Plumones.
- Aerosoles.
- Bolsas grandes.
- Botellas.
- Hieleras.
- Casas de campaña.
- Odres.
- Armas de cualquier tipo
- Drogas o sustancias ilícitas.
- Medicamentos.
- Cámaras profesionales.
- Drones.
- Cornetas.
TE PUEDE INTERESAR: Primer tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha