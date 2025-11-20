Miss Universo 2025: Dónde ver la final HOY en México y Latinoamérica EN VIVO; canales y opciones por país

Entérate como ver EN VIVO la final de Miss Universo 2025. / Mohan Raj

La final de la edición 74 de Miss Universo se transmite esta tarde y, aunque esta entrega ha estado marcada por varios escándalos, el certamen sigue siendo uno de los eventos de belleza más mediáticos del mundo, con millones de personas pendientes del resultado.

Así que aquí te dejamos todas las opciones para ver la final, tanto en México como en distintos países.

¿Dónde ver Miss Universo en México?

La opción más accesible y segura es el canal oficial de YouTube de Miss Universe, disponible no solo para nuestro país, sino también para cualquier país donde el certamen no cuente con transmisión por televisión abierta o de paga.

¿Dónde ver Miss Universo en Venezuela, Colombia y Estados Unidos?

En países con tradición dentro del certamen, las transmisiones estarán disponibles en:

Venezuela: Venevisión.

Colombia: RCN Televisión, disponible por señal abierta (Canal 15) y en cableoperadores como Movistar TV (Canal 160) y Claro TV, que habilitó frecuencias específicas según la ciudad (Canal 4 en Bogotá, Canal 9 en Medellín, entre otras).

Estados Unidos y Canadá: Fawesome y Plex.

Melanie Shiraz, Miss Universo Israel, luce su vestido de noche durante la competencia preliminar de la 74.ª edición.

Otros países de Latinoamérica donde habrá transmisión

En países como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, entre otras, la final se podrá ver a través de NBCU–Telemundo.

Puede consultar la lista completa de países aquí.

¿A qué hora ver Miss Universo en México?

En México, la transmisión iniciará a las 7:00 de la noche, este jueves 20 de noviembre.

Horarios de Miss Universo según país

Estos son los horarios aproximados para seguir la final en otros países:

En Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), la transmisión comenzará a las 19:00 horas. Sin embargo, en países como Colombia, Perú, Panamá, Ecuador y en la costa Este de Estados Unidos (Miami), el certamen podrá verse a partir de las 20:00 horas.

Asimismo, en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, comenzará a las 21:00 horas. Mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, la transmisión iniciará a las 22:00 horas.

