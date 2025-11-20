Miss Universo 2025: Guía por país de horarios y canales para ver la coronación en Latinoamérica

La espera para conocer a la nueva soberana de la belleza universal está por terminar. La edición número 74 de Miss Universo regresa al continente asiático, estableciendo su escenario principal en el imponente Impact Arena en la provincia de Kret, Tailandia. Este evento no solo promete un despliegue técnico y visual de primer nivel, sino que reúne a 120 candidatas que buscan suceder a la actual reina del 2024, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Para los seguidores del certamen en Latinoamérica, la logística para disfrutar del evento requiere atención especial debido a la significativa diferencia horaria. Aunque la agenda oficial marca la coronación para la mañana del viernes 21 de noviembre en hora local tailandesa, en nuestro continente la transmisión se vivirá en vivo durante la noche del jueves 20 de noviembre. A continuación, desglosamos todo lo que necesitas saber para no perderte ningún detalle de esta gala histórica.

¿A qué hora debo sintonizar la transmisión según mi país?

Uno de los mayores retos al seguir eventos en Asia es la conversión horaria. Para facilitar tu experiencia y asegurar que estés frente a la pantalla en el momento exacto en que inicie el espectáculo, hemos unificado los horarios para toda la región. La gala se transmitirá en vivo este jueves 20 de noviembre en los siguientes horarios locales:

19:00 (7:00 p. m.): México (Centro), Costa Rica , El Salvador , Guatemala , Honduras y Nicaragua .

(Centro), , , , y . 20:00 (8:00 p. m.): Colombia , Perú , Panamá , Ecuador y Estados Unidos (Este/Miami).

, , , y (Este/Miami). 21:00 (9:00 p. m.): Venezuela , Bolivia , República Dominicana y Puerto Rico .

, , y . 22:00 (10:00 p. m.): Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

¿Cuáles son las opciones tecnológicas y canales para ver la final?

La accesibilidad es clave en esta edición. La organización y las cadenas asociadas han desplegado múltiples vías para que disfrutes del evento, ya sea mediante televisión tradicional o plataformas digitales.

Para la audiencia internacional y regional, la cadena Telemundo cuenta con los derechos de transmisión en español, ofreciendo una cobertura simultánea para gran parte del continente. Si prefieres la flexibilidad del streaming, el canal oficial de YouTube de Miss Universe habilitará una señal mundial, permitiéndote ver la competencia desde tu Smart TV, tablet o teléfono móvil sin costo alguno.

En el caso específico de Colombia, la cobertura oficial estará a cargo del Canal RCN. Los usuarios podrán acceder a través de señal abierta (Canal 15) y en los principales cableoperadores como Movistar TV (Canal 160) y Claro TV, que ha habilitado frecuencias específicas por ciudad (Canal 4 en Bogotá, Canal 9 en Medellín, entre otros). Además, RCN ofrecerá una señal en vivo gratuita a través de su portal web, ideal para quienes se encuentren fuera de casa.

¿Qué podemos esperar de la producción de este año?

Más allá de la competencia, el evento en el Impact Arena promete ser un hito en producción televisiva. La elección de Tailandia como sede garantiza un espectáculo lleno de tecnología, con escenarios dinámicos y una iluminación de vanguardia que resaltará la elegancia de las 120 participantes.

La actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, tendrá la responsabilidad de coronar a su sucesora en una noche que evaluará no solo la belleza, sino el liderazgo y la comunicación. Con las opciones de conectividad actuales, nunca ha sido tan fácil ser parte de esta celebración global desde la comodidad de tu hogar en cualquier rincón de Latinoamérica.