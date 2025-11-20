Legítimo buscar un México mejor: Ciro Murayama

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El futuro que se escapa, neoliberalismo y populismo en el siglo XXI

El académico de la UNAM y exconsejero del INE, Ciro Murayama, presentó su nuevo libro “El futuro que se escapa, neoliberalismo y populismo en el Siglo XXI” , un texto que surge de su preocupación por el rumbo que ha tomado el país, aunque advierte que no se trata de una condena inevitable, pues los procesos que describe son reversibles.

México: de una transición democrática al extravío actual

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Murayama recordó que en el Siglo XX México logró una transición pacífica hacia elecciones libres, un periodo de estabilidad macroeconómica y avances sociales que permitieron a la ciudadanía dejar atrás la dependencia y la precariedad.

Sin embargo, afirmó que “25 años después vemos un país extraviado”, con un regreso autoritario, una economía estancada, expectativas democráticas insatisfechas, desigualdad persistente y una crisis de violencia. A ello se suma la transformación del bono demográfico en un “pagaré demográfico” ante el envejecimiento de la población.

Neoliberalismo y populismo: los dos males que marcaron al país

Murayama señaló que México ha sufrido dos extremos: “el neoliberalismo y su insensibilidad social, y luego el populismo autoritario”. Su libro busca explicar cómo ambos modelos contribuyeron al deterioro actual.

Aclaró que no todo se descompuso tras la llegada de López Obrador, y que existen elementos previos que explican el avance de tendencias autoritarias. Recordó que los grandes cambios electorales convivieron con años difíciles en lo social y económico, lo que impidió que la ciudadanía sintiera que la democracia mejoraba su vida.

Sin justificar decisiones autoritarias, reconoció que durante los gobiernos de Fox y Peña Nieto “los economistas fueron insensibles y hubo un manejo muy clasista de la economía”, lo que generó un descontento posteriormente capitalizado por gobiernos posteriores.

Murayama lamentó que avances sociales y democráticos construidos por la sociedad mexicana se estén revirtiendo, aunque consideró legítimo aspirar a un mejor país.

