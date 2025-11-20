Gatotitlán 2025: Fecha, ubicación, horario y todo lo que se sabe del festival en la CDMX

Conoce todos los detalles del Gatotitlán 2025 en CDMX. / NurPhoto

Los festivales no se acaban. Y si eres amante de los gatitos, o tienes uno en casa, o conoces a alguien que viva por y para ellos, este fin de semana tienes tienes una cita en el Gatotitlán 2025, la edición de otoño que llega a la Ciudad de México con arte, cultura y muchas actividades pensadas para celebrar a los pequeños felinos.

¿Qué habrá en Gatotitlán 2025?

Esta edición incluye teatro, musicales, recorridos guiados y teatralizados, además de campañas veterinarias, un croquetón y sobretón, y un bazar artesanal completamente dedicado a los gatos, de acuerdo con la Secretaría de Cultura capitalina.

Además se espera la creación de un mural colectivo elaborado por vecinos de la colonia Guerrero, una de las actividades de cierre para esta edición 2025.

La edición de otoño del Gatotitlán 2025 en CDMX. Ampliar

¿Cuándo y dónde es el Gatotitlán 2025?

El evento será este sábado 22 de noviembre, a partir de las 12:00 del día, en el Museo Panteón de San Fernando, ubicado en Plaza San Fernando, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

La entrada es completamente libre.

