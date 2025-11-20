Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar contra Alicia Villarreal

Un juez del estado de Nuevo León decidió vincular a proceso al productor musical Cruz Martínez, tras la denuncia interpuesta por la cantante Alicia Villarreal, acusándolo de violencia familiar. La audiencia de control se celebró este jueves 20 de noviembre, y el magistrado otorgó un plazo de dos meses para que la fiscalía profundice en la investigación.

Villarreal ratificó su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres en Nuevo León, presentando un relato detallado de presuntas agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales. Según fuentes judiciales, se le advirtió al empresario que existen indicios fuertes para seguir con la indagatoria.

La señal de auxilio en el concierto

El caso saltó a la opinión pública a principios de este año, después de que Villarreal hiciera una señal de auxilio durante uno de sus conciertos. Esa escena fue interpretada como una petición desesperada de ayuda y detonó la apertura de un procedimiento legal. Posteriormente, la artista formalizó su denuncia, respaldada por testigos y documentación que, según sus representantes, acredita los episodios de abuso.

Por su parte, Cruz Martínez ha negado con firmeza las acusaciones. Su defensa legal, además, ha advertido que emprenderá una contrademanda por difamación, pues afirma que los señalamientos han dañado su reputación. En una etapa previa del proceso, logró un amparo para suspender una eventual orden de aprehensión, lo que le permitió enfrentar la audiencia en libertad.

Un avance importante para Alicia Villarreal

El vínculo a proceso no implica una condena inmediata, sino que marca el inicio de una fase más profunda de la investigación penal. En el plazo concedido, la fiscalía deberá aportar pruebas adicionales, presentar peritajes y testimonios para sustentar, o desechar, la imputación de violencia familiar.

Para Alicia Villarreal, la decisión del juez representa un avance importante hacia la búsqueda de justicia. La cantante ha expresado que esta resolución es un gesto de reconocimiento a su sufrimiento y una oportunidad para visibilizar la violencia que, según ella, ha vivido en lo más íntimo.

Queda ahora pendiente el desarrollo de las diligencias complementarias y la formulación de la acusación formal. Dependiendo de los resultados, el caso podría derivar en un juicio penal. Mientras tanto, la atención pública sigue firme, la fama y el poder no la han silenciado, y la justicia parece estar, al menos por ahora, dando paso a su versión de la historia.