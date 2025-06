Alicia Villarreal habla públicamente sobre la violencia que vivió con Cruz Martínez

Después de varios meses en silencio, Alicia Villarreal compartió detalles sobre la agresión que sufrió por parte de su ex esposo, el músico Cruz Martínez. Te contamos qué fue lo que dijo al respecto.

Desde febrero de 2025 se dio a conocer que Alicia Villarreal sufría violencia por parte de su ex esposo el músico Cruz Martínez. Unas semanas después de que la cantante hiciera la señal de auxilio por violencia de género al terminar un concierto, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Monterrey, Nuevo León.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Qué es el “DeepFake” que llevó a Alana Flores al hospital tras la filtración de supuesta foto íntima?

Unos meses después de que Alicia Villarreal contó en una entrevista con un medio regio, que Cruz Martínez la agredió frente a sus hijos en una discusión en su hogar. La cantante llamó a su ex esposo “cobarde” por tratar de asfixiarla y no dar la cara ante los medios, mencionó:

Eres un maldito cobarde que no puedes hacer eso, no te lo voy a permitir. Era la primera vez que me pescó de esa manera. No es si lo perdono o no, que lo perdone Dios. No voy a permitir que mi vida esté en manos de alguien que está enojado y ni siquiera sé por qué.

— Alicia Villarreal