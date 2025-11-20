Cáncer testicular: el enemigo silencioso que afecta a hombres jóvenes (y cómo detectarlo a tiempo)

El cáncer testicular es el crecimiento anormal de células dentro del testículo. Aunque representa solo el 1% de los cánceres masculinos / MoMo Productions

Noviembre Azul llegó para recordarnos una verdad incómoda: los hombres siguen dejando su salud para después. Pero cuando se trata del cáncer testicular, “después” puede ser demasiado tarde. Este tipo de cáncer —el más común en hombres de 15 a 35 años— no avisa, no duele y puede avanzar rápido. La buena noticia: detectado a tiempo, tiene más del 98% de supervivencia.

¿Qué es el cáncer testicular y por qué importa?

El cáncer testicular es el crecimiento anormal de células dentro del testículo. Aunque representa solo el 1% de los cánceres masculinos, es el tumor sólido más común entre hombres jóvenes.

Según la American Cancer Society, el cáncer testicular es el tipo de cáncer más común en hombres entre 15 y 34 años, hoy Dagoberto Molina, Urólogo del programa, nos va a hablar sobre los síntomas silenciosos y Alberto Rueda, nos dará su testimonio. — marthadebayle (@marthadebayle) November 20, 2025

La razón por la que este cáncer es tan traicionero es simple: no duele. Y cuando algo no duele, muchos hombres no lo revisan.

Las señales que nadie debería ignorar

Aunque muchas veces no hay síntomas evidentes, estas señales deben prender todas las alertas:

Un bulto duro o crecimiento en un testículo

Cambio de tamaño (uno más grande o más pesado)

Endurecimiento o sensación de abultamiento

Dolor leve o tirón en la ingle

Acumulación repentina de líquido en el escroto

Autoexploración testicular: el hábito mensual que puede salvar vidas

Así como las mujeres crecieron escuchando sobre la autoexploración mamaria, los hombres también necesitan un ritual mensual de autoexamen. Idealmente:

Cómo hacerlo (toma 1 minuto)