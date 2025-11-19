SAT revela la fecha de entrega de los premios del Sorteo del Buen Fin 2025; depósito de 250 mil pesos cae antes de este día

El SAT reveló la fecha de entrega de los premios del Sorteo del Buen fin 2025. / simonmayer

Ahora que terminó el periodo para participar en el Sorteo del SAT del Buen Fin 2025, el Servicio de Administración Tributaria reveló cuándo se entregarán los premios, entre ellos los mayores de 250 mil pesos para un tarjetahabiente y 260 mil para un comercio participante.

Así que, si hiciste compras con tarjetas de crédito o débito por un mínimo de 250 pesos en comercios o establecimientos afiliados, ya estás participando por uno de los más de 150 mil premios que hay.

¿Cómo y cuándo se entregan los premios mayores del sorteo del Buen Fin 2025?

Los premios serán depositados directamente en la cuenta del tarjetahabiente ganador o en la cuenta de cheques del comercio ganador. Sin embargo, la entrega será 20 días hábiles posteriores al sorteo, en una fecha acordada previamente con cada ganador, según dio a conocer el organismo.

Fechas del sorteo del SAT del Buen Fin 2025

De acuerdo con el SAT, el sorteo del Buen Fin se llevará a cabo el 5 de diciembre. Podrás consultar si ganaste a partir del 8 de diciembre, y los premios deberán entregarse antes del 6 de enero de 2026.

¿Qué pasa con el resto de los premios?

En el caso de los demás premios, serán depositados vía transferencia bancaria, según sea el caso:

A la tarjeta con la que realizaste la compra, si resultaste ganador.

A la cuenta donde el comercio recibe sus ganancias, si se trata de un premio dirigido a negocios participantes.

