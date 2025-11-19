México enfrenta incertidumbre económica interna y externa, advierte José Antonio Meade

En estos momentos, México experimenta incertidumbre económica, aseguró el excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, al advertir que el país enfrenta dos factores: uno externo y otro interno.

El externo, explicó, tiene que ver con el rumbo que tomará la negociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El interno se relaciona con el panorama político, donde —dijo— se observan situaciones que no ocurrían desde hace más de cuatro décadas, como el predominio de un solo partido en el sistema democrático.

Predominio político genera dudas entre inversionistas

Durante su participación en el Foro Estrategia Económica Nacional de la Universidad Panamericana, Meade señaló que la posibilidad de que una sola fuerza política pueda modificar la Constitución sin contrapesos —algo no visto desde los años 80— provoca incertidumbre entre inversionistas, quienes prefieren esperar antes que arriesgar su capital.

“Si alguien no sabe qué va a pasar, por ejemplo, con la tasa de interés o con el tipo de cambio va al banco y se protege, pero si no sabemos qué es lo que pasa con la política pública, la mejor forma de cubrirse es esperarse”, explicó.

Ante este escenario, subrayó la importancia de observar cómo funcionarán en la práctica las modificaciones estructurales aprobadas recientemente, incluida la del Poder Judicial.

Inversiones politizadas y pérdida de capacidad contributiva de Pemex

Meade afirmó que en México se continúan politizando inversiones sin viabilidad técnica. Como ejemplo, señaló los casos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, proyectos impulsados por voluntad política pero sin estudios suficientes.

Además, sostuvo que si Petróleos Mexicanos recupera su capacidad “contributiva”, el país podría alcanzar “la mejor reforma fiscal”.

Recordó que las contribuciones de la paraestatal han caído de 542 mil millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a 297 mil millones en el de Andrés Manuel López Obrador, y a 157 mil millones en el periodo actual.

