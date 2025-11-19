ExclusivaW: Kim Kardashian en entrevista con Martha Debayle sobre ‘All’s Fair’

La nueva serie que protagonizó Kim Kardashian comenzó el pasado 4 de noviembre. ‘All’s Fair’ está disponible en Hulu o Disney+ en todo el mundo y en exclusiva, Martha Debayle estuvo en entrevista con Kim Kardashian y Niecy Nash en W Radio y dieron varios consejos a las mujeres para poder seguir con el empoderamiento real.

Kim Kardashian Ampliar

Kim Kardashian sobre “All’s Fair”

La nueva serie se llama “All’s Fair” (Todo Vale), y no es solo una serie, es un fenómeno. Se estrenó el 4 de noviembre en Hulu (y en Disney+ para el resto del mundo) y el cast es una locura: Kim Kardashian (¡brillando como Allura Grant!), la diosa Naomi Watts, la explosiva Niecy Nash-Betts y hasta la icónica Glenn Close.

Si quieres saber más al respecto, no te pierdas la entrevista completa en W Radio EN VIVO.