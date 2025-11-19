;

  • 19 NOV 2025, Actualizado 20:34

#ExclusivaW: Kim Kardashian en entrevista con Martha Debayle sobre ‘All’s Fair’

La socialité, modelo y empresaria Kim Kardashian estuvo con Martha Debayle a través de W Radio

Kim Kardashian y Martha Debayle

Kim Kardashian y Martha Debayle

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

La nueva serie que protagonizó Kim Kardashian comenzó el pasado 4 de noviembre. ‘All’s Fair’ está disponible en Hulu o Disney+ en todo el mundo y en exclusiva, Martha Debayle estuvo en entrevista con Kim Kardashian y Niecy Nash en W Radio y dieron varios consejos a las mujeres para poder seguir con el empoderamiento real.

Kim Kardashian

Kim Kardashian sobre “All’s Fair”

La nueva serie se llama “All’s Fair” (Todo Vale), y no es solo una serie, es un fenómeno. Se estrenó el 4 de noviembre en Hulu (y en Disney+ para el resto del mundo) y el cast es una locura: Kim Kardashian (¡brillando como Allura Grant!), la diosa Naomi Watts, la explosiva Niecy Nash-Betts y hasta la icónica Glenn Close.

Si quieres saber más al respecto, no te pierdas la entrevista completa en W Radio EN VIVO.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad