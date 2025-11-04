Senado inicia debate de la nueva ley contra extorsión para frenar cobro de piso

Como prioritaria consideró la presidenta del Senado al Ley anti extorsión que se discutirá este martes. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Este martes iniciará en el Senado de la República la discusión de la ley contra extorsión, denominada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La minuta que llegó de la Cámara de Diputados será debatida primero en las comisiones dictaminadoras antes de presentarse al pleno.

TE PODRÍA INTERESAR: Diputados aprueban en comisiones nueva ley contra extorsión en México

¿Qué propone la nueva ley contra extorsión?

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, expresó que esta reforma es prioritaria para la Cámara Alta, además de que forma parte de la estrategia contra la inseguridad, a favor de la justicia y de la paz.

En el dictamen contra la extorsión, se establece que la denuncia anónima será fundamental para combatir este delito, que en adelante se perseguirá de oficio.

TE PODRÍA INTERESAR: Presenta Harfuch estrategia nacional contra extorsión

¿Por qué es urgente combatir la extorsión en México?

La extorsión en México representa pérdidas de 21 mil millones de pesos anuales para las empresas; 9 de cada 10 negocios son víctimas del cobro de piso y el 90 por ciento de los extorsionados no denuncia.

Síguenos en Google News y encuentra más información