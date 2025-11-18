OCESA redefine el entretenimiento en vivo con su primer Informe de Sostenibilidad 2025

OCESA presentó su Informe de Sostenibilidad 2025, un documento que expone los avances y compromisos de la compañía para consolidar un modelo de entretenimiento responsable, con metas claras en materia ambiental, social y de gobernanza. La empresa resume aquí su ruta para reducir impactos, mejorar prácticas y marcar el rumbo de una industria que hoy exige espectáculos tan memorables como sostenibles.

Un encuentro que marca un antes y un después

En una reunión con especialistas en comunicación, líderes de sostenibilidad y aliados estratégicos, OCESA dio a conocer el informe que condensa su visión para los próximos años: transformar la experiencia del espectáculo sin comprometer al planeta ni a las comunidades que lo rodean. El documento funciona como una especie de brújula que integra prácticas, aprendizajes y metas futuras, con la intención de consolidar un sistema de entretenimiento basado en la responsabilidad y la innovación.

La premisa es simple pero ambiciosa: que cada concierto, festival o función deje algo más que una noche inolvidable; que produzca un impacto positivo y medible en el entorno.

Tres pilares para sostener un nuevo modelo de entretenimiento

El informe organiza el trabajo de la compañía en tres ejes fundamentales que reflejan su alineación con estándares internacionales ESG.

1. Medio ambiente: tecnología limpia y acciones medibles

OCESA detalló los proyectos que han reducido significativamente su huella ambiental. Entre ellos, destacan:

La certificación internacional ISO 20121 en festivales de gran escala, ejemplo de cómo la producción de espectáculos puede integrarse a modelos de gestión sostenibles.

en festivales de gran escala, ejemplo de cómo la producción de espectáculos puede integrarse a modelos de gestión sostenibles. La inclusión de paneles solares y sistemas de iluminación LED en recintos emblemáticos, que disminuyen el consumo energético en miles de kWh al año.

La implementación de esquemas de compostaje y manejo responsable de residuos, iniciativas que han evitado toneladas de emisiones de CO₂.

La eliminación paulatina de plásticos de un solo uso mediante el uso de vasos reutilizables en eventos masivos.

Sustentabilidad en conciertos / Especial Ampliar

Estos avances responden a una tendencia global: festivales y recintos que se reinventan para operar con consciencia ecológica, sin sacrificar la magnitud de la experiencia artística.

2. Impacto social: accesibilidad, inclusión y cultura local

El documento hace hincapié en los programas que han permitido que más personas disfruten de los espectáculos en igualdad de condiciones. Entre ellos:

3. Gobernanza: ética, transparencia y una cadena de valor responsable

Anfitrión Incluyente , proyecto que garantiza accesibilidad en recintos, desde rutas claras hasta espacios especiales para personas con movilidad reducida.

, proyecto que garantiza accesibilidad en recintos, desde rutas claras hasta espacios especiales para personas con movilidad reducida. VIBRA , iniciativa que permite a personas con discapacidad auditiva sentir la música mediante chalecos sensoriales e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

, iniciativa que permite a personas con discapacidad auditiva sentir la música mediante chalecos sensoriales e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Programas que impulsan la presencia de mujeres en la industria, especialmente en festivales donde el talento femenino aún encuentra obstáculos de visibilidad.

en la industria, especialmente en festivales donde el talento femenino aún encuentra obstáculos de visibilidad. Colaboraciones con artesanos, cocineras tradicionales y emprendedores regionales, integrándolos a la cadena de valor de los eventos y ampliando el impacto económico local.

Inclusión en festivales / especial Ampliar

También se expuso la evolución de sus mecanismos de gobernanza, que incluyen:

Procesos de contratación basados en criterios de sostenibilidad.

Auditorías y revisiones continuas para garantizar transparencia operativa.

Alineación con los objetivos globales de sostenibilidad que guían a Live Nation, su casa matriz.

El mensaje es directo: la sostenibilidad no es una estrategia aislada, sino un compromiso integral que involucra a proveedores, patrocinadores y autoridades.

OCESA entre las empresas más sostenibles del mundo

El lanzamiento del informe coincide con un reconocimiento significativo: la inclusión de OCESA en la lista internacional Green Guardians 2025, que distingue a las compañías más innovadoras en sostenibilidad dentro del entretenimiento en vivo. Esta mención la coloca al nivel de referentes globales y confirma su liderazgo en América Latina.

En la práctica, el reconocimiento valida un trabajo de años: cientos de espectáculos que combinan logística impecable, grandes audiencias y una estructura ambiental cada vez más robusta.

Inclusión en festivales / especial Ampliar

Los recintos que ya operan bajo este nuevo paradigma

La empresa de entretenimiento administra espacios que reciben a más de tres millones de personas al año y que han ido adaptándose para operar bajo medidas estrictas de eficiencia energética, accesibilidad y manejo de residuos. Entre ellos:

Estadio GNP Seguros

Palacio de los Deportes

Autódromo Hermanos Rodríguez

Teatro Telcel

Centro Banamex

Cada uno se ha convertido en un laboratorio de prácticas sostenibles, un terreno fértil para probar tecnologías, dinámicas de reciclaje y estrategias que, en conjunto, dibujan el futuro del entretenimiento responsable.

Hacia una industria que emociona sin dañar

El Informe de Sostenibilidad 2025 de OCESA plantea una reflexión necesaria: los espectáculos, tal como los conocemos, están entrando en una nueva era. Una en la que las luces, los escenarios y la euforia no tienen por qué contradecir la responsabilidad ambiental ni la justicia social.

La pregunta ya no es si la sostenibilidad es posible en el entretenimiento, sino cómo acelerar la transición. Y, por ahora, esta industria del entretenimiento parece haber encontrado un camino claro.