Experto advierte que la caída de Cloudflare revela vulnerabilidad tecnológica global

La mañana de este martes, plataformas como TikTok, ChatGPT y algunos juegos registraron fallas.

En entrevista con Gabriela Warkentin el experto en temas de tecnología, Fernando Santillanes, habló sobre la caída de la compañía Cloudflare, que opera desde 2009 la cual ayuda a que las páginas, un servicio o una aplicación pueda conectarse a internet y logré distribuirse en distintos servidores alrededor del mundo para funcionar mejor con la finalidad de protegerse de ataques.

TE PUEDE INTERESAR: Nos hemos enfocado en la violencia de la Marcha Generación Z y no en lo que la motivó: Alberto Capella

¿Por qué afectó esta Cloudflare caída a tantas plataformas?

El experto en tecnología señaló que la función de Cloudflare es para filtrar los ataques de bots que quieren entrar a una página al mismo tiempo los cuales afectan el servidor con la finalidad de saber si la conexión es real.

“A veces cuando quieren entrar a ciertas páginas de internet, antes de entrar les aparece, verificando si eres humano, verificando tu conexión y aparece el logo de esta compañía Cloudflare. Este servicio que millones de páginas de internet alrededor del mundo han contratado justo para protegerse, sufrió esta madrugada una falla”. — Fernando Santillanes, experto en tecnología

¿Qué consecuencias dejó la falla en el servicio?

Santillanes informó que al caerse Cloudflare todos los que contrataron el servicio para protegerse de ciberataques sufren fallas y las páginas no funcionan. Mencionó que por lo menos durante la mañana, aunque ya se están restableciendo es muy probable que aún se registren afectaciones, pero ya se trabaja para solucionarlo.

¿Dependemos demasiado de grandes compañías tecnológicas?

Recordó que hace cuatro semanas se cayó Amazon Web Services y después Azure, de Microsoft, lo cual ocasionó afectaciones, “es impresionante como dependemos de algunas compañías”. El experto puntualizó en la dependencia de muchas compañías del uso de la Inteligencia Artificial y dijo que si algún día hay un problema tecnológico o económico ocasionaría un problema.

La caída de Cloudflare vuelve a encender alertas sobre la estabilidad del ecosistema digital global.

Síguenos en Google News y encuentra más información