X, ChatGPT y Canva colapsan a nivel mundial HOY 18 de noviembre: Esto es lo que se sabe del apagón de Cloudflare

Un fallo de Cloudflare provocó interrupciones masivas en X, ChatGPT, Canva y otras. / NurPhoto

X (antes Twitter), la red social de Elon Musk; el servicio de inteligencia artificial de Sam Altman, ChatGPT; así como Canva y Grindr, están experimentando fallas para miles de usuarios en todo el mundo.

En México, desde las 5 de la mañana de este martes, X comenzó a recibir reportes de caída en el país, de acuerdo con DownDetector, plataforma que ha registrado más de 600 incidentes. Los principales problemas reportados incluyen errores al cargar contenido, fallas de conexión y problemas con el sitio web.

Las afectaciones se concentran en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Tijuana, entre otras, según los registros de la plataforma.

Mapa de reportes de fallas en X registrados por DownDetector en México.

Un apagón en Cloudflare provocó el colapso de X, ChatGPT y Canva

Sin embargo, de acuerdo con Reuters, las fallas registradas a nivel mundial se deben a un apagón en la empresa de infraestructura web Cloudflare, que interrumpió los servicios de múltiples plataformas.

Detectamos un pico de tráfico inusual en uno de los servidores de Cloudflare a partir de las 11:20 UTC. Esto provocó errores en parte del tráfico que pasaba por la red de Cloudflare. — Cloudflare vía Reuters.

Aunque los reportes continúan, Cloudflare señaló que está trabajando para estabilizar sus operaciones y “reincorporar el tráfico afectado” mientras avanza la mitigación del fallo.

