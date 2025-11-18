Desplome Histórico: Las criptomonedas más riesgosas caen a su nivel más bajo desde 2020

El domingo las criptomonedas de riesgo se desplomaron a su nivel más bajo desde 2020 siguiendo los 50 activos digitales más pequeños dentro de una canasta de 100 cuando el bitcoin -criptomoneda más grande- borró lo que hasta hace una semana era una ganancia en máximos históricos acumulada de en el año, así lo informó Jeanette Leyva Reus en Negocios W.

“La venta masiva en el mercado de criptomonedas no ha mostrado señales de detenerse, según todos los reportes de las agencias, de los datos que se están circulados y los tokens más pequeños y riesgosos están sufriendo con mayor fuerza”. — Jeanette Leyva Reus

¿Por qué las criptomonedas de riesgo están sufriendo la mayor caída?

Leyva Reus señaló que esto sucede porque hay más riesgo especulativo y están quedando muy rezagadas las monedas frente a sus pares más grandes en este año; además la tendencia en Estados Unidos es porque los productos cotizados en bolsa de bitcóin y ether se convirtieron en el principal foco de los flujos institucionales.

¿Cómo ha afectado esta caída al mercado de pequeña capitalización?

En los últimos cinco años, el índice de pequeña capitalización ha caído casi 8%, mientras que su equivalente de gran capitalización de criptomonedas se ha disparado cerca de 380%, lo que resalta hasta qué punto este segmento ha perdido atractivo.

El mercado de criptomonedas está en movimiento, son altamente especulativas, común entre los empresarios y presidentes que son fanáticos de las monedadas por eso hay que puntualizar en que no deja de ser un activo y hay que mantener las inversiones diversificadas y no en una sola canasta, concluyó Leyva Reus.

