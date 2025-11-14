¿Hitler tenía “micropene”? Esto reveló una investigación sobre su ADN y un extraño trastorno de desarrollo sexual

Adolf Hitler se dirige a los soldados de espaldas a la cámara durante un mitin nazi en Dortmund, Alemania. / Hulton Archive

Una investigación que tardó más de cuatro años en realizarse reveló que el dictador alemán Adolf Hitler podría haber padecido un extraño trastorno que retrasaba la pubertad.

De acuerdo con Turi King, académica de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, el equipo estudió un fragmento de tela del sofá donde Hitler se suicidó en 1945. Ese trozo, señala, estaba empapado con sangre del dictador y fue comparado con la muestra genética de un pariente confirmado de Hitler.

El estudio, presentado en el documental del Channel 4 “El ADN de Hitler: el modelo de un dictador”, también abordó los rumores sobre una supuesta ascendencia judía y la posibilidad de que existiera una predisposición genética a trastornos mentales.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Mitos y realidades sobre Adolf Hitler!

El futuro Führer Adolf Hitler (1889 - 1945) cuando era bebé, alrededor de 1890. / Hulton Archive Ampliar

La sangre de Hitler en un pedazo de tela

El pedazo de tela data de 1945, el cual terminó en manos del coronel estadounidense Roswell P. Rosengren cuando fuerzas soviéticas le permitieron ingresar al búnker del líder nazi tras su caída. Ahí, cortó un pedazo de tela de un sofá manchado de sangre. Este “cacho” deshilachado se quedó en la familia del coronel hasta 2014, cuando fue subastado y adquirido por el Museo de Historia de Gettysburg, en Pensilvania.

Sin embargo, cuando llegó a la profesora King, los resultados sorprendieron a todos, pues los análisis indicaron que Hitler tenía una mutación en un gen llamado PROK2, asociada al síndrome de Kallmann.

El 5% de los casos se asocian con un micropene. — Turi King, académica de la Universidad de Leicester.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO es una especie de Tercer Reich de Macuspana: Javier Sicilia

1899: Adolf Hitler (1889-1945), dictador alemán nacido en Austria, cuando tenía diez años. / Hulton Archive Ampliar

¿Qué es el síndrome de Kallmann?

Según la Cleveland Clinic, este síndrome afecta la producción de hormonas relacionadas con el desarrollo sexual y el sentido del olfato. Puede provocar pubertad tardía o incluso impedirla por completo.

Este trastorno suele aparecer cuando ciertos genes se alteran durante la etapa fetal, algunas personas heredan estas mutaciones, pero también pueden aparecer sin causa aparente.

Aunque la investigación está a la espera de que más expertos verifiquen los resultados, el estudio ya abrió la puerta a lo que podría convertirse en uno de los hallazgos más importantes sobre la salud del dictador alemán.

TE PUEDE INTERESAR: Lo que no sabías de Ana Frank