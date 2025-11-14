Billete de Lotería Nacional celebra el 87 Aniversario de la creación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado

La Lotería Nacional, la FSTSE y la Secretaría de Salud, suman esfuerzos para reconocer un acontecimiento que marcó la regulación de las relaciones laborales, los derechos como estabilidad laboral, salarios dignos, prestaciones y mecanismos para resolver conflictos

Con motivo del 87 Aniversario de la promulgación del Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la Lotería Nacional develó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1728, para reconocer un momento histórico en la consolidación de los derechos laborales y la organización sindical en México, al establecer un marco jurídico que fortaleció la representación de los trabajadores del sector público.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que la institución se une a la conmemoración de la promulgación del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado con respeto, orgullo y gratitud, una semilla de justicia y de dignidad que el presidente Lázaro Cárdenas pactó con los servidores públicos de la República, porque México no se entiende sin sus trabajadoras y trabajadores.

“El billete conmemorativo que hoy presentamos es mucho más que un símbolo: es una carta de gratitud del pueblo de México a sus trabajadoras y trabajadores”, señaló en su mensaje Olivia Salomón, al tiempo de recordar que la FSTSE es parte viva de la historia de México: la de mujeres y hombres que han hecho del trabajo, la lealtad y la vocación de servicio una forma de construir nación.

Asimismo, la titular de Lotería Nacional destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum afirma que el servicio público no es un empleo, sino una misión colectiva; que servir es un privilegio moral y que la transformación del país sólo es posible si el Estado reconoce y dignifica el trabajo de su propia gente. Añadió que el espíritu cardenista está presente y que se traduce como un tiempo en el que la justicia social vuelve a ser el eje de las políticas públicas y donde el humanismo guía cada decisión del Estado.

Al exponer que el billete también rinde homenaje a Joel Ayala Almeida por ser ejemplo de diálogo, compromiso y patriotismo, la directora Olivia Salomón manifestó que la FSTSE, bajo el liderazgo de Marco Antonio García Ayala, se renueva con inteligencia política, fortaleza institucional y da continuidad a las conquistas históricas al conducir con dignidad una nueva etapa de unidad, modernización y justicia laboral que fortalece al Estado y dignifica al trabajador.

Ampliar

Durante la ceremonia con motivo del aniversario de la creación y promulgación del Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció el papel esencial de las y los trabajadores del Estado, quienes con vocación, entrega y profesionalismo sostienen el funcionamiento de nuestras instituciones.

“En ellos recae la confianza de millones de mexicanos que encuentran en el servicio público una respuesta a sus necesidades y un reflejo de la fortaleza de nuestro país”, afirmó el titular de la Secretaría de Salud.

Señaló que, desde su creación el 5 de diciembre de 1938, la FSTSE ha sido un pilar fundamental en la defensa de los derechos laborales y en el fortalecimiento del servicio público en México.

El secretario Kershenobich resaltó que, más de ocho décadas después de su fundación, la FSTSE sigue representando la unidad, el compromiso y la responsabilidad del servicio público.

Durante su mensaje, enfatizó que la historia de la Federación demuestra que el progreso nacional depende del esfuerzo conjunto entre el Estado y el Sindicato, ya que su unión garantiza la continuidad de las labores gubernamentales y vela siempre por el bienestar de quienes hacen posible su funcionamiento.

Finalmente, destacó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha encomendado consolidar un sistema de salud para toda la población mexicana, y subrayó que la colaboración de la FSTSE es fundamental para lograr este propósito.

En el uso de la voz, el Presidente del Comité del Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (FSTSE), Marco Antonio García Ayala, sostuvo que la conmemoración del 87 Aniversario de la creación y promulgación del Estatuto Jurídico de la FSTSE, es un acto de memoria y compromiso para reconocer la lucha, la dignidad y la justicia que han dado voz, fuerza y derechos plenos a quienes sirvieron y sirven con lealtad inquebrantable al Estado mexicano.

Durante su mensaje, García Ayala destacó que el Estatuto Jurídico de 1938 representa la columna vertebral de la FSTSE y un hito en la historia laboral de México, al otorgar certeza jurídica y derechos plenos a las y los trabajadores del Estado, garantizando igualdad salarial, seguridad social, jornada digna, vacaciones, aguinaldo y vivienda. “El Estatuto nació del pulso legítimo del pueblo y de la visión del presidente Lázaro Cárdenas”, subrayó.

Ampliar

En un acto solemne el dirigente enfatizó que la FSTSE ha sido pilar de la gobernabilidad democrática y motor del bienestar nacional, ya que asegura la estabilidad institucional, la paz laboral y el fortalecimiento del servicio público. Asimismo, rindió homenaje al licenciado Joel Ayala Almeida, líder histórico de la central, a quien reconoció como referente del sindicalismo democrático y constructor de la unidad gremial en México.

Al dirigirse a autoridades de las diferentes dependencias de gobierno, dirigentes y agremiados manifestó que desde sus encargos su presencia honra este acto y da testimonio de la fuerza colectiva de la FSTSE para mantenerse firme y fiel a sus principios y causas.

De igual forma, indicó su firme reconocimiento a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de Mexico, por su vocación de diálogo permanente y constructivo, por su compromiso firme con el bienestar de las y los trabajadores al servicio del estado y que lleve con ello el fortalecimiento de las políticas que dignifican el servicio público. Sin duda, una inversión de calidad para el presente y futuro de México.

En representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Cristóbal Arias Solís, citó la importancia de que la Lotería Nacional difunda la conmemoración a través de dos millones de cachitos que llevan el mensaje de que el trabajo digno es un derecho fundamental y que recuerda que el estatuto que rige a la FSTSE es el fundamento para la certidumbre laboral.

“Celebramos este aniversario con la convicción de que debemos seguir protegiendo, fortaleciendo y actualizando los derechos laborales de quienes sostienen a nuestro país desde las instituciones públicas”, manifestó Arias Solís.

El evento contó con la presencia de José Luis Rodríguez Díaz de León, Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Héctor Santana Suárez, Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; y Víctor Manuel Torres Olivares, Secretario de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, en representación de Martí Batres Guadarrama.

De igual forma, acudieron, Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo; José Luis Pérez Márquez, en representación del Secretario del Servicio Profesional Docente en el Colegiado Nacional de Asuntos Laborales del SNTE; Jesús Ernesto Moreno Morales, director del Secretariado Técnico del Comité Ejecutivo Nacional de la FSTSE; Blanca Águila Lima, Secretaria de Vinculación Laboral ante los gobiernos de los Estados en la Zona Centro; así como la presencia de los representantes de los 87 sindicatos federados que representan e integran el Comité Ejecutivo Nacional de la FSTSE.

Ampliar

Un billete que recuerda la importancia de la organización sindical

La directora general mencionó que la Lotería Nacional, con 255 años de historia, ha acompañado las transformaciones del país, y en esta ocasión la institución brinda un reconocimiento a la fecha en que se consolidaron los derechos laborales en México; refirió que el Sorteo Zodiaco No. 1728 se realizará el domingo 30 de noviembre, a las 20:00 horas; con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 24 millones de pesos en premios.

Comentó que ya están disponibles para su adquisición los dos millones 400 mil cachitos, en los puntos de venta en todo el país y en miloteria.mx, el costo de la fracción o cachito es de $20.00, y la serie o entero $400.00.

La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.