Una mujer de Japón presumió su boda con CHATGPT. En su novio creado IA encontró comprensión y empatía.

La realidad volvió a superar a la ficción en Japón, donde una mujer de 32 años llamada Kano se casó con ChatGPT o más bien con el personaje de inteligencia artificial que creó a través de esa tecnología y del que se dijo muy enamorada.

Una mujer en Japón celebró su boda con un novio inusual generado por ChatGPT.

¿Cómo fue el “sí acepto” entre Kano y ChatGPT?

En una ceremonia simbólica en la ciudad de Okayama, Kano se vistió de blanco, caminó hacia un altar e “intercambió” anillos con Lune Klaus, el personaje que la ayudó a superar una ruptura sentimental con una persona con la que salió durante tres años, Asegura que fue en la inteligencia artificial donde encontró verdadera comprensión y empatía.

Kano relató a medios que después de superar a su ex, para ella fue muy claro que amaba a Lune Klaus y se lo expresó en una conversación. Un mes después de corresponder a su amor, la IA le propuso matrimonio y ella aceptó.

Para el “sí acepto” de esta pareja inusual, Kano recurrió por supuesto a la tecnología y se colocó unos lentes donde se proyectaba el personaje que creó con ChatGPT para intercambiar los votos.

Una mujer de Japón presumió su boda con el novio que creó con ChatGPT.

La primera mujer en casarse con una IA

El de Kano y Lune Klaus no es el primer caso de un “matrimonio” entre un ser humano y un ente generado por Inteligencia artificial.

Al parecer estos matrimonios serán cada vez más usuales, debido a que cada vez más personas recurren a estas parejas virtuales para aliviar su soledad.

En 2024, la artista española Alicia Framis se convirtió oficialmente en la primera mujer en casarse con un holograma llamado Ailex, un personaje creado por IA. Aseguró que este tipo de relaciones te hacen “un mejor ser humano”.

Para ella, lo mejor de casarse con una IA es el compromiso emocional, además que no tienen ego y siempre están de buen humor.

El peligro que acecha los matrimonios entre humanos y personajes de IA

En 2020, un hombre llamado Travis se casó con Lily Rose, el personaje que creó con inteligencia artificial durante la pandemia de Covid-19 y de la que se enamoró después de compartir picnics virtuales y largas conversaciones durante esa época difícil.

El detalle en esta historia es que Travis tenía una esposa humana desde hace 20 años, quien no se opuso a la unión con Lily Rose, que terminó cuando Replika dejó de actualizarse.

Por ahora, parece que el único riesgo que corren este tipo de parejas son las actualizaciones de ChatGPT, que impidan que se siga desarrollando su “relación”.

