Latin Grammy 2025: Dónde ver EN VIVO, artistas que estarán presentes, historia y más detalles

La 26ª Entrega Anual del Latin Grammy se prepara para ser la noche más importante de la música latina en 2025, reuniendo a las máximas figuras del género en un evento que promete sorpresas y actuaciones inolvidables. Te contamos dónde ver la premiación en vivo y muchos detalles más sobre este magno evento.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2025 en vivo?

Para los fanáticos en América Latina, la opción principal para ver la gala en televisión es a través de la señal de TNT. Este canal transmitirá la ceremonia en vivo para la mayoría de los países de la región.

En México, la cita con la alfombra roja comienza a las 7:00 p.m. (hora del Centro de México) hoy jueves 13 de noviembre, dando paso al evento principal poco después.

Además de la transmisión por cable, la Academia Latina de la Grabación y sus socios han asegurado una cobertura amplia en plataformas de streaming. En Latinoamérica, podrás seguir la premiación vía HBO Max, que ofrecerá la gala en vivo y la mantendrá disponible en su catálogo durante dos semanas.

¿Qué artistas se presentarán en los Latin Grammy 2025?

Sin duda alguna los Latin Grammy son los premios que juntan a la crema y nata de la música latina, por lo que este año no es la excepción. Tan solo se ha confirmado la presentación de Bad Bunny, Karol G y Natalia Lafourcade, aunque claramente muchos esperan también a Ca7riel y Paco Amoroso como los artistas más nominados y con más representación en latinoamérica y el mundo.

Este año, la ceremonia será presentada por la talentosa actriz Roselyn Sánchez y el cantante Maluma, quienes guiarán al público a través de las más de 60 categorías. Antes de que inicie la premiación principal, no te pierdas el especial “Noche de Estrellas”, que ofrece un vistazo a la moda y las entrevistas desde la alfombra roja. Asegúrate de tener tu televisión o dispositivo listo, porque la celebración de la música latina está a punto de comenzar.

¿Desde cuándo se celebra esta ceremonia?

La ceremonia del Latin Grammy es relativamente joven en comparación con su contraparte estadounidense, el Grammy. La primera edición de la Entrega Anual del Latin Grammy se celebró en el año 2000, marcando un hito al ser la primera vez que la Academia de la Grabación dedicaba un evento específico para reconocer la excelencia en la música grabada en español, portugués y en lenguas indígenas de las Américas.

Desde ese debut en el 2000, la ceremonia ha evolucionado y se ha consolidado como el premio más prestigioso de la música latina a nivel global. Originalmente, los premios se celebraron en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero en 2023 hicieron historia al trasladar la gala a Sevilla, España, siendo la primera vez que se realizaba fuera de Estados Unidos.

En 2025, la ceremonia regresa a su sede tradicional, Las Vegas, para celebrar su 26ª edición.