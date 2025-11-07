Bizarrap y Daddy Yankee en el show de medio tiempo de la NFL en Madrid

Daddy Yankee y Bizarrap en la NFL Ampliar

El mundo quedó estremecido con el estreno del nuevo BZRP Music Session #0/66 dónde tanto Bizarrap como Daddy Yankee regresaron de la forma más épica posible después de rato sin actividad en la música. Ambos interpretarán por primera vez este tema, además que sería el regreso a los escenarios del cantante puerto riqueño, quién había anunciado desde 2022 su salida de los escenarios para enfocarse en una vida espiritual y personal.

Bizarrap expresó su entusiasmo por participar en un evento de tal magnitud, asegurando que “actuar en el primer partido de la NFL en España es un honor, y hacerlo junto a Daddy Yankee, una leyenda del reguetón, lo hace aún más especial”. Por su parte, el intérprete de Gasolina dijo estar feliz de regresar a los escenarios tras su retiro en 2023: “Vuelvo con muchas ganas, y hacerlo junto a Bizarrap en un evento como este será una locura. Prepárense, Madrid, que vamos con todo”.

Además del show principal, la NFL confirmó que la jornada contará con una producción visual de alto calibre, coreografías de otro nivel y una mezcla de luces y efectos especiales que nos harán sentir en un Super Bowl aunque no lo sea.

Es un momento de celebrar la fusión entre el deporte y la música latina, los ritmos que pondrán a bailar y cantar a quien sea hasta al fanático más serio y callado.

Pero no solamente se quedará ahí, pues el ambiente en Madrid se extenderá mucho más allá del estadio. Durante toda la semana, la ciudad vivirá la “Experiencia NFL”, con actividades para todas las edades, zonas de fanáticos en la Plaza de España, exhibiciones y hasta un mini campo de futbol americano para quienes quieran probar suerte lanzando “el duque” (así como se le llama al balón de la NFL).

También se rendirá homenaje a ambos países, España y EUA con la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid interpretando la Marcha Real, himno nacional de España, mientras que la cantante neoyorquina Karina Pasian dará voz al himno de Estados Unidos, antes a este tan esperado enfrentamiento entre Dolphins y Commanders.

Este evento sin precedentes no solo indica la llegada oficial de la NFL a España, sino también el gran regreso de Daddy Yankee a los escenarios y la consolidación de Bizarrap como uno de los productores más importantes del mundo.