¡Rosalía comió enfrijoladas en un famoso restaurante mexicano! La cantante disfrutó de un menú muy chilango

Rosalía, la cantante española reconocida mundialmente, vino a México para promocionar su nuevo álbum ‘Lux’. Sin embargo, la artista no desperdició un minuto para ir a un famoso restaurante mexicano y probar todos los antojitos nacionales.

Rosalía en 'La Casa de Toño' Ampliar

El video rápidamente se volvió viral y sus fans la aclamaron aún más, te contamos toda la aventura que vivió Rosalía en su estadía en México.

¿Qué restaurante visitó Rosalía?

La española ha sido coreada con el típico cántico “Rosalía, hermana, ya eres mexicana”, otros tantos en redes sociales le dicen “mi chiquita la más chilanga”, y es que si has venido a CDMX o eres de la capital, es bien sabido que el restaurante ‘La Casa de Toño’ es un sí o sí que necesitas visitar.

Claramente, Rosalía no desperdició la oportunidad y se le vió comiendo todo lo que hay en el menú en dicho restaurante. La cantante acudió con el grupo musical ‘Latin Mafia’ y otros de sus amigos personales para degustar todos los antojitos mexicanos en dicho lugar.

En el video, se puede apreciar a la cantante pidiendo los platos típicos como pozole y flautas, acompañados de agua de horchata. Asimismo, no pudieron faltar las enfrijoladas, enchiladas y chilaquiles junto a una buena bebida de cebada.

¿Por qué Rosalía visitó ‘La Casa de Toño’?

Aunque no se sabe con exactitud por qué la cantante visitó este restaurante, finalmente causó furor tanto en el lugar como en su ‘en vivo’, lo que generó muy buenos comentarios en redes sociales. Existe una sucursal del lugar que se encuentra abierta las 24 hrs, por lo que Rosalía y compañía sorprendieron al llegar por una buena experiencia.

Rosalía en México y su disco ‘Lux’

Como parte de su más reciente álbum ‘Lux’, Rosalía decidió realizar su promoción en el país pues el próximo 7 de noviembre, su disco será lanzado al público en general.

Puedes escuchar su más reciente sencillo ‘Berghain’, el cual, ya se encuentra en todas las plataformas de música disponibles y esto marcará un antes y después en la carrera musical de la Motomami.