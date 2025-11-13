Alcalde de Morelia pide continuidad en seguridad y cuestiona fragilidad del Plan Michoacán

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó la necesidad de continuidad y seguimiento a los planes de seguridad tras la reunión que sostuvo con el Gabinete de Seguridad Federal en Michoacán.

El edil señaló que, si bien la intención detrás de estos planes es positiva, el reto principal radica en evitar que la presencia federal se “desinfle” y los problemas de seguridad regresen.

¿Qué dijo el alcalde sobre el Plan Michoacán?

En entrevista para “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Martínez Alcázar calificó el encuentro como una “buena primera reunión”, pero enfatizó que la clave es la perdurabilidad de las estrategias.

Expresó su preocupación al referirse al “Plan Michoacán” como el “cuarto plan” y que se necesita fortalecer a las policías locales, que son las que permanecen en el estado.

Martínez Alcázar expuso que las demandas se centran en el fortalecimiento de las corporaciones policiales, la necesidad de que sean confiables, y el ataque a las causas de la inseguridad mediante programas deportivos, culturales y de inversión social.

Saliendo de la Reunión con el Secretario @OHarfuch y estos son mis primeros comentarios.



Vendrán más.#PlanMichoacán pic.twitter.com/IADcJ5hqHJ — Alfonso Martínez (@AlfonsoMtz_Mx) November 13, 2025

¿Qué opina sobre la presencia federal?

Aunque la presencia temporal de elementos del Ejército y la Guardia Nacional puede disminuir la actividad delictiva, si los criminales no son detenidos, “vuelven a salir y vuelven a operar” una vez que se retiran las fuerzas federales.

¿Y sobre su futuro político?

En cuanto al panorama político, Martínez Alcázar reiteró su aspiración a la gubernatura, aunque prefiere no adelantar los tiempos electorales y enfocarse en su gestión actual como alcalde.

Sobre el escenario de que la viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pudiera convertirse en una figura política con potencial para la gubernatura, el alcalde señaló que la realidad de la inseguridad ha “alcanzado” a Morena, lo que representa una “gran ventaja” para la oposición.

Grecia Quiroz fue nombrada alcaldesa de Uruapan, Michoacán. Ampliar

