¿A qué hora regresa la luz HOY en Yucatán tras el apagón de 11 horas de este jueves 13 de noviembre?

Debido trabajos de modernización en la Glorieta “City Center”, la Secretaría de Obras Públicas de Yucatán dio a conocer una suspensión temporal en el servicio de electricidad por al menos 11 horas, así como la hora estimada para su restablecimiento.

¿Qué zonas se ven afectadas por el apagón?

Los cortes se realizan en las zonas aledañas al distribuidor vial de City Center, lo que afecta al Hospital Faro del Mayab, centros comerciales cercanos y algunas viviendas ubicadas en los alrededores.

La suspensión del servicio eléctrico en Yucatán durará 11 horas.

¿A qué hora se restablece el servicio de luz en Yucatán?

De acuerdo con las autoridades, el servicio eléctrico en Yucatán se restablecerá alrededor de las 6 de la tarde de este jueves, tras haber iniciado la suspensión a las 7 de la mañana, lo que suma un total de 11 horas sin electricidad.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse al tanto a los canales oficiales de la Comisión Federal de Electricidad y del Gobierno del Estado de Yucatán para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento total del servicio.

