CFE aumentará precios a partir de noviembre de 2025; Éstas son las nuevas tarifas DAC

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado que el próximo 1 de noviembre en algunos estados de la República Mexicana, subirá el precio de sus servicios de luz. Te contamos a qué se debe, en qué estados aplica y más detalles, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

CFE aumenta precios Ampliar

¿Por qué el precio de la luz subirá en noviembre?

De acuerdo con la información oficial de la CFE, ésta institución aplica un esquema de tarifas eléctricas que durante la temporada de altas temperaturas, distintas regiones del país se ven afectadas. Es decir, el calor llega a ser tan extremo que muchas veces provoca fallas en el sistema, por lo que la Comisión decide bajar sus precios o en sus casos, condonar ciertos meses para que los usuarios no tengan problemas con el servicio eléctrico.

Esto quiere decir que el periodo de verano termina en noviembre, por lo que las personas que fueron beneficiadas por seis meses bajo este esquema, regresan a su tarifa normal. Aunado a esto, mencionaron que quienes se encuentren en los límites de consumo establecido por la CFE, verán algo denominado ‘Doméstico de Alto Consumo (DAC)’.

CFE aumenta sus precios Ampliar

¿Qué es el ‘DAC’ en los recibos de la CFFE?

La tarifa DAC es un precio que por kWh es más alto. Es decir, se aplica a los servicios que destinen la energía para uso completamente doméstico, ya sea para residencias, apratamentos o viviendas.

Esto se reduce por seis meses al año, sin embargo, el subsidio termina y se retira el costo menor para regresar a su tarifa normal.

CFE aumenta sus precios Ampliar

¿Cuáles son los estados que pondrán fin al subsidio de electricidad por parte de la CFE?

La CFE ha dado a conocer los estados que regresan a las tarifas normales, los cuales son:

Baja California

Baja California Sur

Nayarit

Tamaulipas

Sonora

Nuevo León

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Es importante mencionar que a partir del 1 de noviembre, las familias de estos estados deberán pagar poco a poco en sus recibos de luz este subsidio. Recuerda mantenerte al pendiente de cualquier situación en tu recibo de electricidad de la CFE y acudir a alguna sucursal en caso de ser necesario.