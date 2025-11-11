Vanessa Guzmán desmiente atentado contra ella y su hijo tras supuesta balacera en su casa de Texas.

Ante las versiones sobre un supuesto atentado contra Vanessa Guzmán, la actriz y físicoculturista mexicana aclaró los hechos ocurridos recientemente en su casa ubicada en El Paso, Texas, la cual presuntamente habría sido baleada.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Guzmán, de 49 años, desmintió que se tratara de un ataque dirigido contra ella o su hijo, como se había difundido en redes sociales y algunos medios de comunicación.

Sin embargo, aunque la actriz confirmó que ambos se encuentran bien, evitó ofrecer más información sobre lo ocurrido.

Por el momento no se pueden ofrecer más detalles, ya que las autoridades de Estados Unidos están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. — Vanessa Guzmán.

Además, detalló que “en cuanto sea posible y apropiado, Vanessa ofrecerá declaraciones de manera directa”.

