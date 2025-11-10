Jeremy Renner responde a las denuncias de Yi Zhou con una carta y advierte sobre posibles acciones legales.

Luego de que la cineasta china Yi Zhou acusara al actor y músico estadounidense Jeremy Renner de presunto acoso e intimidación, negó las acusaciones y aseguró que fue ella quien lo hostigó, según reportó TMZ.

De acuerdo con el medio estadounidense, el abogado del actor, Marty Singer, envió el pasado viernes una carta de cese y desistimiento a la directora, en la que le exige detener las declaraciones públicas sobre el caso.

¿Qué dice Jeremy Renner sobre las acusaciones en su contra?

La carta detalla que Yi Zhou fue quien acosó a Renner cuando ambos se reunieron por primera vez en julio para hablar sobre un proyecto documental titulado “Crónicas de Disney”.

Renner reconoció que ambos tuvieron un “breve encuentro consensuado”, pero aclaró que entonces le dejó claro que no estaba interesado en mantener una relación sexual.

Según su versión, la cineasta lo amenazó con “dañarlo públicamente” si no accedía a promocionar el documental y fingir una relación sentimental. El actor agregó que si Zhou continúa divulgando “mentiras falsas, inventadas y lascivas”, enfrentará acciones legales y posibles demandas civiles.

TE PUEDE INTERESAR: Entonces David Harbour y Millie Bobby Brown, ¿están bien?

¿Qué dijo la cineasta Yi Zhou sobre Jeremy Renner?

Las acusaciones de Zhou se hicieron públicas esta semana, cuando la cineasta publicó en Instagram que el actor le habría enviado “imágenes pornográficas no solicitadas” a través de WhatsApp en junio.

Zhou aseguró que ambos habían iniciado una relación sentimental mientras trabajaban en el documental, pero que todo cambió tras un encuentro en la casa del actor en Nevada, donde, según su testimonio, Renner la amenazó con notificar al servicio de inmigración estadounidense luego de que ella lo confrontara por presunto comportamiento violento.

Los hechos reales son que la señora Zhou ha acosado y perseguido a mi cliente de manera implacable y agresiva durante meses, sin reciprocidad alguna, salvo un único encuentro breve el 12 de julio de 2025 — El abogado de Renner, Marty Singer, en declaraciones retomadas por TMZ.

TE PUEDE INTERESAR: American Horror Story 13: Éste sería el elenco completo y su fecha de estreno