  • 11 NOV 2025, Actualizado 21:30

Modernización de carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes impulsará desarrollo de Sonora y Chihuahua

Beneficiará a 115 mil habitantes de la región y mejorará el traslado de mercancías hacia Ciudad Juárez y El Paso

  • Se invertirán mil 859 millones de pesos en 67 kilómetros de obra

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) modernizará la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes para activar el intercambio comercial y turístico en Sonora y Chihuahua.

Con esta obra, en la que se invertirán mil 859 millones de pesos, se beneficiará a 115 mil habitantes de ambas entidades y se impulsará el desarrollo social y económico de esa región.

La remodelación de los 67 kilómetros de longitud de la vía disminuirá en ocho horas los tiempos de recorrido y el traslado de mercancías hacia Ciudad Juárez y El Paso, ya que se enlazará con las carreteras federales 1 y 14.

Será una vialidad tipo C; sus dos carriles por sentido tendrán conexión regional con varios municipios, lo que permitirá unir a diversas poblaciones, así como a carreteras principales.

En la modernización de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes el Centro SICT Sonora se encarga de 18 kilómetros de la obra; mientras que 49 kilómetros los lleva a cabo el Centro SICT Chihuahua.

La modernización contempla 22 kilómetros de construcción nueva (del km 7+500 al km 29+093), así como la reconstrucción de 45 kilómetros de un camino alimentador de terracería (del km 0+000 al km 7+500 y del km 29+093 al km 66+828).

Incluirá siete puentes: Sonora I, Sonora II, El Papalote, La Enramada, Los Pilares, Las Profesoras y La Pila; también incluirá drenaje, señalamientos y estudios de impacto ambiental, entre otras labores adicionales.

El trazo incluye a la Sierra Alta de Sonora y los municipios de Nácori Chico, Bacadéhuachi, Huachinera, Bacerac, Bavispe, San Miguel, Huásabas, Granados y Agua Prieta.

La obra de modernización de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes inició en marzo pasado y se estima concluir a finales de este año. Es uno de los ejes prioritarios de la actual administración.

