¡Mega Marcha CNTE!: Anuncian nuevas movilizaciones en todo el país y paro de 48 horas; ¿Cuándo serán y en qué estados?

De acuerdo con las imágenes difundidas por la CNTE en redes sociales, se ha llamado a todo el país a realizar movilizaciones y un paro de 48 horas en los próximos días. Te contamos por qué y todos los detalles de esta nueva mega marcha de la CNTE.

Marcha CNTE Ampliar

¿Por qué se hará una movilización y paro de 48 horas con integrantes de la CNTE?

El contexto inmediato es debido a que la Huelga Nacional que se terminó en el mes de junio, de acuerdo con la misma Coordinación, el gobierno demostró una falta de voluntad política para ver por sus intereses, tanto en el ámbito educativo y de seguridad social.

Asimismo, han notado el se ha incumplido con los acuerdos a los que habían llegado y no se han resuelto las mesas de negociación. También acusan que persiste la represión asministrativa y el hostigamiento hacia sus personas.

Por ende, piden cinco cosas:

Abrogación de la Reforma Educativa

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Justicia y estabilidad laboral

Mayor presupuesto

Fortalecimiento del sector salud

Marcha CNTE Ampliar

¿Cuándo es que se llevará a cabo el paro y las movilizaciones de la CNTE?

De acuerdo con el video publicado y difundido en redes sociales, la CNTE tendrá un paro de 48 horas y movilizaciones para que el gobierno escuche y atienda a sus demandas. Por lo que esto se llevará a cabo el próximo 13 y 14 de noviembre de 2025 en varios estados de la República como:

Aguascalientes : el viernes 14 de noviembre se moverán a las 10:00 AM frente al Palacio Municipal

: el viernes 14 de noviembre se moverán a las 10:00 AM frente al Palacio Municipal Baja California : tomarán la caseta el 13 de noviembre y el 14 se liberará

: tomarán la caseta el 13 de noviembre y el 14 se liberará Baja California Sur : Solo harán el paro

: Solo harán el paro CDMX: Movilizaciones y cerco en el Palacio Nacional durante la conferencia matutina de la presidenta

Colima y Durango : Darán volantes en lugares públicos, manifestaciones y mitines en lugares públicos, asimismo, bloquearán vialidades y se harán reuniones

: Darán volantes en lugares públicos, manifestaciones y mitines en lugares públicos, asimismo, bloquearán vialidades y se harán reuniones Hidalgo : Tomarán casetas y también darán volantes

: Tomarán casetas y también darán volantes Michoacán : Habrá una marcha estatal en punto de las 9:00 AM

: Habrá una marcha estatal en punto de las 9:00 AM Morelos : Darán volantes y manifestaciones

: Darán volantes y manifestaciones Quintana Roo y Sinaloa : Se concentrarán en la Secretaría de Educación Pública en Culiacán en punto de las 9:00 AM

: Se concentrarán en la Secretaría de Educación Pública en Culiacán en punto de las 9:00 AM Tabasco: Tendrán un plantón ambos días en la Plaza de Armas y Parque Juárez

Así que mantente al pendiente de los canales oficiales para no perder de vista ninguna movilización y tomes precauciones para que las movilizaciones no te agarren desprevenido o desprevinda. La información sigue en desarrollo, mientras, habrá que esperar a que las autoridades los reciban.