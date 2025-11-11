El primer vistazo a Jafar Jackson en el biopic de su tío, Michael Jackson

El género biográfico musical está viviendo un auge sin precedentes. Ahora la atención se dirige ahora hacia una de las estrellas más grandes e influyentes de todos los tiempos: Michael Jackson.

La cinta, titulada simplemente Michael, se perfila como uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de los últimos años. Su estreno está programado para el 24 de abril de 2026, ofreciendo a los espectadores un vistazo profundo al artista más allá de su figura mítica, como todos los biopics.

El Protagonista y su Vínculo Familiar

El encargado de dar vida al “Rey del Pop” es su propio sobrino, Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson (miembro de los Jackson 5). Este papel marca el debut cinematográfico de Jaafar, de 29 años, quien fue seleccionado tras un extenso proceso de casting que se prolongó por casi dos años.

Su elección ha generado grandes expectativas, pues Jaafar no solo posee un extraordinario parecido físico con su tío, sino que también es cantante y bailarín con una carrera musical propia. Su parecido, voz y destreza en el movimiento fueron determinantes. La madre de Michael, Katherine Jackson, ha respaldado la decisión, afirmando que nadie podría “encarnar el espíritu” de su hijo de manera tan “mágica”.

Jafar Jackson compartirá pantalla junto a Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo y Laura Harrier.

Un Vistazo a la Trayectoria y el Legado Incomparable

La película, producida en colaboración con los co-ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, se presenta como el retrato definitivo de su vida y legado. La trama promete explorar el recorrido del artista, desde el descubrimiento de su talento como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como una estrella visionaria que revolucionó la música, el baile y la cultura global.

Se espera que la producción recree momentos clave de su carrera, incluyendo sus icónicos vídeos musicales como Thriller ,el Moonwalk, la mítica vez (al menos una ya que hubo varias) que una mujer se desmayó al verlo en vivo. El filme llegará a las salas de cine casi 17 años después del fallecimiento del músico, ocurrido el 25 de junio de 2009.

Impresionante recibimiento del primer avance

La expectativa generada es monumental, como si jamás se hubiera ido. Al lanzarse el primer tráiler oficial de Michael consiguió un impacto masivo:

Registró 30 millones de visualizaciones en sus primeras seis horas de publicación. Esta cifra supera en un 50% los visionados obtenidos en el mismo periodo por el tráiler de otra producción del estudio Lionsgate, John Wick 4 (2023).

¿Una secuela?

Lionsgate, el estudio detrás del proyecto, ha insinuado la posibilidad de convertir Michael en una saga de dos películas. Esta decisión se debe a que la vida y la carrera del “Rey del Pop” se consideran “demasiado grandes” y complejas para ser cubiertas en una sola entrega.

Adam Fogelson, presidente del comité de cine de Lionsgate, declaró que si bien no están listos para confirmar planes de una secuela, el equipo creativo “está trabajando arduamente para asegurarse de que podamos ofrecerles más de Michael poco después del lanzamiento de la primera película”.

La magnitud del proyecto se refleja también en su costo, con un presupuesto que se rumorea supera los 150 millones de dólares, perfilándose como una de las biografías musicales más costosas de la historia.

