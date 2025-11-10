Morena impulsa reforma constitucional para unir comicios intermedios y revocación de mandato

Morena buscará la unificación de elecciones intermedias con la consulta de revocación de mandata.

Luego de que Morena lanzara la iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional para que las elecciones intermedias y la consulta de revocación de mandato se lleven a cabo en la misma fecha, el vicecoordinador del grupo parlamentario, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que lo que busca el movimiento es “que la incertidumbre en el resultado tenga la mayor participación cívica”.

¿Qué busca Morena con la reforma constitucional?

Ante la crítica política de que Morena quiere llevar agua a su molino para tener a la presidenta Sheinbaum en la boleta, el diputado afirmó en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que aún falta tiempo para las intermedias y que

Si la presidenta o cualquier funcionario está bien evaluado ayuda, pero si está mal evaluado va a perjudicar”. —

Aseguró que se busca reducir gasto, pero sobre todo que la revocación “se dirima por el voto, en ejercicio de un nuevo derecho”.

¿Adelantar la revocación de mandato inclina la balanza en las elecciones de 2027?



"Al contrario puede también perjudicar. Si la ciudadanía considera que debe de ser revocada [la #PresidentaSheinbaum] también puede generar un daño, una pérdida para el parido que gobierna",… pic.twitter.com/YvdnZxgFzQ — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 10, 2025

Participación ciudadana y rendición de cuentas

Ramírez Cuéllar explicó que al hacer ambos ejercicios en una sola fecha, “la gente ha adquirido un conocimiento más amplio del ejercicio cuando se ha votado por diputados federales, gobernador, presidentes municipales y síndicos”.

“Queremos que esto sea parte de un sistema de rendición de cuentas, estamos urgidos de tener mayores controles sobre el poder y este es un mecanismo básico y queremos hacerlo con muchísima participación ciudadana”, destacó el legislador.

Adelantó además que “urge una reforma del Poder Legislativo”.

