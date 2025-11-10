Licencia de conducir permanente: Esta es la fecha límite para tramitarla; ¡Tómalo en cuenta!

Esta es la fecha límite para tramitar tu licencia de conducir permanente en la CDMX

Si eres conductor en la capital y aún no tramitas tu licencia de conducir permanente, es importante que sepas que la fecha límite es diciembre de 2025. Esta opción, promovida por la Jefatura de Gobierno, busca eliminar la necesidad de renovaciones periódicas y simplificar los trámites para los automovilistas de la Ciudad de México.

Desde su lanzamiento oficial en noviembre de 2024, el trámite se ha vuelto uno de los más solicitados en la Secretaría de Movilidad (Semovi), la cual está a cargo del proceso.

¿Qué es la licencia de conducir permanente tipo “A”?

La licencia de conducir permanente permite manejar vehículos particulares sin preocuparse por renovaciones cada pocos años. A diferencia de la licencia tradicional, este documento no tiene fecha de vencimiento, lo que representa una solución práctica y definitiva para muchos automovilistas.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, impulsó esta medida como parte de una estrategia para modernizar los servicios públicos relacionados con la movilidad. “Esta iniciativa reduce la burocracia y mejora la eficiencia en la administración del padrón vehicular”, afirmó un vocero de Semovi.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX?

Para tramitar la licencia de conducir permanente, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Cita impresa generada desde el portal oficial de Semovi.

Comprobante de aprobación del examen teórico.

Este examen incluye 20 preguntas basadas en el Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad de la CDMX, y solo aplica para quienes solicitan la licencia por primera vez.

El costo del trámite es de $1,500 pesos y debe realizarse de forma presencial en alguno de los módulos de control vehicular autorizados por la Semovi.

¿Hasta cuándo puedo tramitar la licencia de conducir permanente?

La Secretaría de Movilidad informó que el trámite estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de enero de 2026, se espera que esta opción se convierta en el formato principal para nuevas emisiones de la licencia tipo “A”.

